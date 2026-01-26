Uriarte arropa a un Ernesto Valverde más cuestionado que nunca en el Athletic

Tanto el presidente como el director de fútbol, Mikel González, se han dejado ver en el entrenamiento de Lezama después de que el equipo tocara fondo tras la derrota en Sevilla y se quede tan solo a tres puntos del descenso

El Athletic Club esté posiblemente en el peor momento de la temporada, al menos en LaLiga. El conjunto de Ernesto Valverde no gana en el campeonato liguero desde el pasado 6 de diciembre de 2025, cuando los vascos se impusieron en San Mamés al Atlético de Madrid con un gol de Álex Berenguer.

Desde entonces, un empate frente a Osasuna, y cuatro derrotas (contra Celta, Espanyol, Mallorca y Sevilla) que han llevado a los 'leones' a la decimosegunda posición en LaLiga y tener tan solo tres puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso, aunque en esta pelea por la permanencia hay mucha igualdad con hasta trece equipos implicados.

El propio Ernesto Valverde se mostraba realista tras la derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Nuestra situación en Liga es muy mala. Las alarmas están encendidas desde hace semanas, los números no son buenos y hay que revertirlo como sea. No estamos acertando y no estamos tan frescos como deberíamos estar. Estamos en una espiral muy negativa en LaLiga. Estamos mal, yo también, es la realidad", reconocía el 'Txingurri'.

Esta situación en LaLiga ha empezado a despetar como es lógico las primeras voces críticas sobre el futuro de Ernesto Valverde, aunque Jon Uriarte, presidente del club rojiblanco y que apostó por él a su llegada a la presidencia hace casi cuatro años, se ha dejado ver hoy en el entrenamiento de Lezama para respaldar la figura del entrenador.

El conjunto vasco prepara ya el importantísimo choque ante el Sporting de Portugal del próximo miércoles, donde se jugará el pase a la siguiente ronda en la Champions League, y junto al presidente ha estado también el director de fútbol, Mikel González.

Ambos han seguido la sesión desde uno de los banquillos del campo de entrenamiento en lo puede interpretarse como un gesto de respaldo a plantilla y cuerpo técnico después de la dura derrota encajada el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Laporte da buenas noticias

Además de la presencia de Uriarte y Mikel González, en el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación de ha podido ver entrenando con el grupo con aparente normalidad a Aymeric Laporte.

El central está cerca de recibir el alta de la lesión muscular que sufrió en la pierna izquierda el 6 de diciembre en el partido contra el Atlético de Madrid. El Athletic completará mañana martes (18.00 horas) el último entrenamiento antes de medirse al Sporting de Portugal, un duelo en el que el conjunto bilbaíno se juega el pase al 'playoff' de la Liga de Campeones.