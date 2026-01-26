Iñaki Williams manda un mensaje a la afición del Athletic Club: "Lo sabemos y lo sentimos"

El equipo que entrena Ernesto Valverde está en una grave crisis de resultados, sobre todo en LaLiga, que le ha llevado a estar dentro de ese grupo de clubes que están peleando por la permanencia en Primera división, estando lejos la pelea por los puestos europeos

La derrota que sufrió el Athletic Club contra el Sevilla FC (2-1) el pasado fin de semana en partido correspondiente a LaLiga ha provocado que las alarmas hayan saltado en el equipo que entrena Ernesto Valverde el cual suma 24 puntos y sólo tiene una ventaja de 3 puntos sobre los clubes que están en puestos de descenso a Segunda división. El Athletic Club no remonta el vuelo lo que ha hecho que uno de los capitanes, Iñaki Williams, lance un mensaje a la afición rojiblanca.

En Copa del Rey está el Athletic Club en cuartos de final, en la UEFA Champions League está luchando por terminar entre los 24 primeros clasificados, pero es en LaLiga en donde hay preocupación ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde está lejos del objetivo, pelear por la clasificación europea, y se ha visto inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división.

Esta situación ha hecho que Iñaki Williams, uno de los capitanes y delantero del Athletic Club, mande un mensaje a la afición del equipo rojiblanco a la que le pide perdón por los resultados ligueros, pero a la que le pide el máximo apoyo para una semana que se antoja fundamental para el Athletic Club en UEFA Champions League y LaLiga. "No están saliendo las cosas como queremos. Lo sabemos y lo sentimos. Pero este grupo sigue de pie. Queda mucho camino, estamos vivos y con la misma ambición de siempre. Con vuestro apoyo, vamos a seguir luchando cada día, JUNTOS, hasta el final. El Athletic Club NUNCA se rinde. Este equipo y esta afición, NUNCA bajarán los brazos. ¡SEGUIMOS!".

El Athletic Club se juega mucho esta semana en UEFA Champions League y en LaLiga

El Athletic Club afronta esta semana dos partidos que puede son fundamentales para lo que resta de temporada. El primero de ellos será el que juegue este miércoles contra el Sporting de Portugal en la UEFA Champions League. El equipo que entrena Ernesto Valverde necesita ganar para asegurar un puesto entre los 24 primeros clasificados que le permita disputar así la eliminatoria de play off. En caso de perder, el club rojiblanco quedará eliminado.

Por otro lado, el Athletic Club recibirá el fin de semana a la Real Sociedad en partido de LaLiga correspondiente a la jornada 22. El equipo que entrena Ernesto Valverde tiene la obligación de ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.