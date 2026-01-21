Un cambio que beneficia a Odriozola y a la Real Sociedad

Matarazzo ha recuperado al lateral derecho para la causa y prácticamente se descarta que pueda salir en enero, pero de cara a verano, su revalorización es una buena noticia

La llegada de Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara a la Real Sociedad. Con el estadounidense al mando, el cuadro txuri urdin ha sumado 7 puntos de 9 posibles en un duro tramo del calendario en el que, además de vencer al Getafe a domicilio (1-2), ha recibido en Anoeta a dos aspirantes al título como Atlético de Madrid (1-1) y FC Barcelona (2-1). Gracias a esa racha, los donostiarras se han alejado del abismo y han escalado hasta la octava posición, situándose por delante del Athletic merced a su mejor diferencia de goles. Todo ello, sin olvidar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, donde se medirán en una ilusionante eliminatoria al Alavés en Mendizorroza.

Son varias las claves que explican esta resurrección, que además ha tenido a protagonistas un tanto inesperados. Así, el técnico norteamericano ha rescatado a jugadores que parecían con un pie fuera en este mercado de enero, como Beñat Turrientes o Álvaro Odriozola, que se bien no ha desbancado a Aramburu de la titularidad sí ha comenzando a contar con oportunidades y disfrutar posiblemente de su mejor momento desde que regresó a la Real Sociedad en el verano de 2023.

Los números de Odriozola

De los 20 primeros encuentros de la temporada, con Sergio Francisco y Jon Ansotegi al frente, el ex del Real Madrid apenas participó en tres de ellos. En concreto, fue titular en las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey, ante modestos como el Negreira y el Reus, y en LaLiga partió en el once ante el FC Barcelona en Montjuic por la baja a última hora de Aramburu, que se sumaba a la de Aritz Elustondo, cuajando una destacada actuación, con gol incluido, que no le sirvió sin embargo para contar con más oportunidades en el campeonato.

Pero con Matarazzo su rol ha cambiado de forma notable. No en vano, ha participado ya en dos de los cuatro partidos que ha dirigido el ex del Hoffenheim. En Copa, ante Osasuna, fue uno de los recursos utilizados para buscar la remontada y acabó jugando 46 minutos tras alcanzarse la prórroga, mientras que la pasada jornada, casualmente otra vez ante el Barça, dispuso de otro 32 minutos en la segunda mitad.

No hubo ofertas en verano

Después de que el pasado verano se le colocase en el mercado, sin que llegasen ofertas interesantes, ahora se da por hecho que no sé moverá de Donostia en este mercado invernal, en el que sí podrían salir aún jugadores como Karrikaburu o Mikel Goti, que al contrario que Odriozola no han conseguido darle la vuelta a su situación con el nuevo entrenador.

Otro cantar será lo que pueda suceder en verano, pues aunque Odriozola tiene contrato en vigor hasta 2029, el hecho de que tenga uno de los sueldos más elevados de la plantilla y no sea uno de los indiscutibles hace que gane enteros la posibilidad de buscarle una salida.

Nuevas esperanzas para Odriozola y la Real Sociedad

Mientras tanto, el lateral diestro donostiarra seguirá peleando para ganarse más minutos en este nuevo escenario que beneficia a todos, pues su revalorización ayudaría a encontrar pretendientes llegado el caso.