Pellegrino Matarazzo, obligado a cambiar: las alternativas que maneja

El nuevo entrenador de la Real Sociedad ha dado con la tecla rápidamente y ha hecho que el equipo mejore mucho en este inicio de año 2026. Ha apostado por un once titular muy reconocible, pero las bajas de Take Kubo y Carlos Soler hacen que tenga que haber cambios en el partido contra el RC Celta

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, tendrá que modificar su once titular base en el partido contra el RC Celta.Cordon Press

Pellegrino Matarazzo ha llegado a la Real Sociedad y ha besado el santo como popularmente se suele decir. El entrenador de Estados Unidos llegó en sustitución de Sergio Francisco, despedido por los malos resultados, y ha dado con la tecla rápidamente haciendo que los jugadores del equipo vasco crean en su idea lo cual se ha visto reflejado en la trayectoria en LaLiga. Matarazzo ha logrado este cambio gracias también a su apuesta por un once reconocible que se va a ver obligado a cambiar en el partido contra el RC Celta al tener dos bajas importantes: Take Kubo y Carlos Soler.

Las bajas de Take Kubo y Carlos Soler obligan a Pellegrino Matarazzo a introducir novedades en el once titular de la Real Sociedad

La victoria contra el FC Barcelona, por 2-1, fue muy importante para la Real Sociedad que recibió una fuerte inyección de moral de cara a lo que resta de temporada. A pesar de ello, el partido trajo malas noticias ya que el equipo vasco perdió a dos titulares indiscutibles para Pellegrino Matarazzo: Carlos Soler y Take Kubo.

Carlos Soler fue expulsado en el recta final de ese encuentro liguero y por tanto no podrá ayudar a sus compañeros en el partido de este fin de semana contra el RC Celta. El centrocampista ha sido sancionado con un sólo partido. Por otro lado, Take Kubo se lesionó en los isquiotibiales de su pierna izquierda y estará varias semanas de baja.

Por tanto, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, está obligado a buscar a un centrocampista y a un extremo que suplan a dos futbolistas de una calidad contrastada y reconocidos a nivel internacional. No lo tendrá nada fácil para que no se noten esas ausencias.

Las alternativas que maneja Pellegrino Matarazzo para suplir las bajas de Carlos Soler y Take Kubo

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, se ha caracterizado en estas primeras semanas por apostar por un once titular muy definido el cual casi cualquier seguidor del fútbol puede recitar casi de memoria: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia/Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Take Kubo, Gonçalo Guedes y Oyarzabal.

Pierde, por tanto, a dos futbolistas titulares esta semana el técnico de Estados Unidos, quien maneja las siguientes alternativas. Para suplir a Carlos Soler y una vez que Turrientes se ha convertido en un fijo, Pellegrino Matarazzo puede apostar por un perfil más defensivo como Gorrotxategi o introducir a un centrocampista más ofensivo como Pablo Marín o Luka Sucic.

En cuanto al relevo de Take Kubo, todo hace indicar que Ander Barrenetxea tendrá la oportunidad de reivindicarse como titular.