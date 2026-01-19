Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 4 de fase de grupos hoy 18 de enero

Una goleada inesperada y el sorprendente empate entre Portugal y Macedonia del Norte dan emoción a la última jornada de sus grupos

Una goleada inesperada de Islas Feroe, sorpresa de Macedonia del Norte en su duelo ante Portugal y la confirmación de que Hungría e Islandia se van a jugar el primer puesto del Grupo F ha sido lo más destacado de la cuarta jornada del Europeo 2026 de Balonmano Masculino, que ha dejado algunas dudas en los grupos B, D y F para su última jornada.

En la previa del gran duelo que espera a España este lunes ante Alemania y que podría dejar fuera del Europeo a una de las dos selecciones, favoritas antes del campeonato a la lucha por las medallas, el sorprendente empate a 29 entre macedonios y portugueses podría dar un vuelco a un grupo que afecta directamente al de España, ya que de ahí llegan dos de los equipos que se unirán a los del Grupo A -el de los Hispanos- en la Ronda Principal.

Portugal, pese a ello, cuenta a favor con un margen de 18 goles con respecto a Macedonia, pero estos juegan con una Rumanía ya eliminada y goleada por todos, mientras que los lusos se cruzan con una Dinamarca que, a medio gas, está goleando a todo aquel que se pone por delante.

Paso adelante de Islas Feroe en el Europeo 2026

En el Grupo D, las Islas Feroe, tras su empate en el debut, han dado un paso de gigante para estar en la siguiente fase al golear a Montenegro (24-37), lo que obliga a Suiza a golear en la última jornada si quiere llegar con opciones de pasarles por goles. Eso si los feroeses no les ganan a una Eslovenia que ya está clasificada, pero que no logra victorias convincentes.

Donde sí está claro todo es en el Grupo F, en el que Islandia y Hungría ya han logrado la clasificación de forma cómoda para la Main Round y ahora lo que hay en juego es saber quien de las dos pasa como primera y quien como segunda. Un duelo directo lo decidirá.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 2ª jornada

España 30-25 Austria

Serbia 30-27 Alemania

Clasificación

1. España 4 (+7)

2. Serbia 2 (+1)

3. Alemania 2 (0)

4. Austria 0 (-8)

GRUPO B

Resultados 2ª jornada

Macedonia del Norte 29-29 Portugal

Rumanía 24-39 Dinamarca

Clasificación

1. Dinamarca 4 (+27)

2. Portugal 3 (+6)

3. Macedonia del Norte 1 (-12)

4. Rumanía 0 (-21)

GRUPO C

Resultados 2ª jornada

Francia 46-26 Ucrania

Republica Checa 25-29 Noruega

Clasificación

1. Francia 4 (+34)

2. Noruega 4 (+21)

3. República Checa 0 (-18)

4. Ucrania 0 (-37)

GRUPO D

Resultados 2ª jornada

Montenegro 24-37 Islas Feroe

Suiza 35-38 Eslovenia

Clasificación

1. Eslovenia 4 (+4)

2. Islas Feroe 3 (+13)

3. Suiza 1 (-3)

4. Montenegro 0 (-14)

GRUPO E

Resultados 1ª jornada

Croacia 32-29 Georgia

Suecia 36-31 Países Bajos

Clasificación

1. Suecia 2 (+5)

2. Croacia 2 (+3)

3. Georgia 0 (-3)

4. Países Bajos 0 (-5)

GRUPO F

Resultados 2ª jornada

Italia 26-32 Hungría

Polonia 23-31 Islandia

Clasificación

1. Islandia 4 (+21)

2. Hungría 4 (+14)

3. Polonia 0 (-16)

4. Italia 0 (-19)