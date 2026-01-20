Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 20 de enero: Sinner no sufre, Tsitsipas de menos a más, histórico Jódar...

30 aniversario

La primera ronda del Open de Australia ya es historia y ha terminado con una jornada de altos vuelos en la que los dos campeones del año pasado han debutado con victoria y algunos de los mayores candidatos han dejado buena imagen

La primera ronda del Open de Australia ya es historia y ha finalizado con el estreno en Melbourne de los dos campeones del año pasado, Jannik Sinner y Madison Keys, que han comenzado sin problemas su camino a la reconquista. Pero no han sido los únicos favoritos que se han estrenado este martes en Melbourne. Además, ha sido una jornada muy destacada para el tenis español, pese a las derrota de Carlos Taberner o Pablo Carreño, en un agónico partido a cinco sets ante Jakub Mensik, Rafa Jódar ha ganado el primer partido de su vida en un Grand Slam.

Tras dos días de idas y venidas y algunas sorpresas de peso, la gran mayoría de favoritos y favoritas no han fallado en esta tercera jornada de primera ronda. Algunos de los nombres de más enjundia que se han estrenado ganando son Lorenzo Musetti, Taylor Fritz o Ben Shelton en el cuadro masculino, además de Elena Rybakina o Belinda Bencic en el femenino. Como derrotas más sorprendentes podemos apreciar la de Grigor Dimitrov, aunque Tomas Machac era un rival fortísimo; o la de Joao Fonseca ante un desconocido como Elliot Spizzirri.

Todos los resultados del Open de Australia el 20 de enero

Resultados cuadro masculino (1ª ronda)

Lorenzo Musetti (ITA/5) a Raphaël Collignon (BEL) 4-6, 7-6 (7/3), 7-5, 3-2 y abandono

Lorenzo Sonego (ITA) a Carlos Taberner (ESP) 6-4, 6-0, 6-3

Tomas Machac (CHE) a Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/31) a Shintaro Mochizuki (JPN) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2

Vit Kopriva (CHE) a Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1

Taylor Fritz (USA/9) a Valentin Royer (FRA) 7-6 (5), 5-7, 6-1, 6-3

Jakub Mensik (CZE/N.16) a Pablo Carreño (ESP) 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 (1), 6-3

Rafa Jódar (ESP) a Rei Sakamoto (JPN) 7-6 (6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3

Hubert Hurkacz (POL) a Zizou Bergs (BEL) 6-7 (6), 7-6 (6), 6-3, 6-3

Ethan Quinn (USA) a Tallon Griekspoor (NED/23) 6-2, 6-3, 6-2

Ben Shelton (USA/8) a Ugo Humbert (FRA) 6-3, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Dane Sweeny (AUS) a Gael Monfils (FRA) 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5

Karen Khachanov (RUS/15) a Alex Michelsen (USA) 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3

Nishesh Basavareddy (USA) a Christopher O'Connell (AUS) 4-6, 7-6 (7), 6-7 (3), 6-2, 6-3

Sebastián Báez (ARG) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3

Luciano Darderi (ITA/22) a Christian Garín (CHI) 7-6 (5), 7-5, 7-6 (3)

Eliot Spizzirri (USA) a Joao Fonseca (BRA/28) 6-4, 2-6, 6-1, 6-2

Yibing Wu (CHN) a Luca Nardi (ITA) 7-5, 4-6, 6-4, 6-2

James Duckworth (AUS) a Dino Prizmic (CRO) 7-6 (4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3

Jannick Sinner (ITA/2) a Hugo Gaston (FRA) 6-2, 6-1 y abandono

Resultados cuadro femenino (1ª ronda)

Janice Tjen (INA) a Leylah Fernandez (CAN/22) 6-2, 7-6 (1)

Karolina Pliskova (CHE) a Sloane Stephens (USA) 7-6 (7), 6-2

Ashlyn Krueger (USA) a Sara Bejlek (CHE) 6-3, 6-3

Madison Keys (USA/9) a Oleksandra Oliynykova (UCR) 7-6 (6), 6-1

Taylah Preston (AUS) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 2-6, 6-3

Xinyu Wang (CHN) a Anhelina Kalinina (UCR) 6-3, 6-3

Jelena Ostapenko (LET/24) a Rebecca Sramkova (SVK) 6-4, 6-4

Katerina Siniakova (CHE) a Panna Udvardy (HUN) 6-1, 6-2

Elena Rybakina (KAZ/5) a Kaja Juvan (SLO) 6-4, 6-3

Varvara Gracheva (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 2-6, 6-1

Linda Fruhvirtova (CHE) a Lulu Sun (NZL) 6-3, 7-5

Tereza Valentova (CHE) a Maya Joint (AUS/30) 6-4, 6-4

Nikola Bartunkova (CHE) a Daria Kasatkina (AUS) 7-6 (7), 0-6, 6-3

Belinda Bencic (SUI/10) a Katie Boulter (GBR) 6-0, 7-5

Naomi Osaka (JPN/16) a Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 3-6, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Eva Lys (ALE) 3-6, 6-4, 6-3

Madison Inglis (AUS) a Kimberly Birrell (AUS) 7-6 (6), 6-7 (9), 6-4

Laura Siegemund (ALE) a Liudmila Samsonova (RUS/18) 0-6, 7-5, 6-4

Anna Kalinskaya (RUS/31) a Sonay Kartal (GBR) 7-6 (3), 6-1

Julia Grabher (AUT) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 2-6, 6-4

