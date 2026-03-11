Justin Rose da un toque de atención a Jon Rahm: "La Ryder Cup es más que dinero"

El golfista británico apremia al español para que haga todo lo que está en su mano de cara a poder participar en la mítica competición de golf entre Europa y Estados Unidos

La temporada de golf del año 2026 ha empezado más que movida. Si antes de ver los primeros hoyos ya saltó la sorpresa con la decisión de Brooks Koepka de abandonar el LIV Golf para regresar al circuito PGA, posteriormente llegó el acuerdo ofrecido por el DP World Tour (circuito europeo) para que, tras pagar una multa, se permitiese a los jugadores del circuito árabe compaginar torneos de un sitio y otro. Pues bien, Jon Rahm dijo no y las presiones para que cambie de opinión no cesan, siendo el último en alzar la voz el británico Justin Rose.

Lo cierto es que el número 5 del ránking mundial no ha podido ser más claro. Básicamente pide al 'León de Barrika' que pague las multas que le han impuesto por su pertenencia a la liga saudí para que pueda estar en le próxima edición de la Ryder Cup.

"Ocho lo han hecho y Jon no. O sea, hay un precedente bastante sólido de que el acuerdo que proponían no era descabellado... Pero al mismo tiempo, me gustaría que Jon pagara sus multas y participara en la Ryder Cup (...) Estar en la Ryder Cup es más que una cuestión de dinero", afirmó el veterano jugador en una rueda de prensa en Ponte Vedra Beach (Florida, Estados Unidos) en la víspera del torneo The Players, del PGA Tour.

Encontrar un punto de entendimiento

El jugador de 45 años puede estar en lo correcto en relación a que una competición de tal prestigio debe estar por encima de cuestiones económicas; sin embargo, el acuerdo también obliga a que los jugadores disputen al menos seis torneos del circuito europeo. Ahí sí cree que el DP World Tour debería ser más flexible.

"Quizás tenga razón en su queja de que pretendan obligarlo a jugar demasiados torneos adicionales. Lo ideal sería alcanzar un punto intermedio en el que él haría lo mejor que pudiera para apoyar el Tour cuando fuera necesario, pero pagar sus multas es, obviamente, el paso número uno", comenta Rose, quien ha sido compañero de Rahm en el equipo europeo de la Ryder en tres ocasiones (2018, 2023 y 2025) y es uno de los jugadores de más peso en el circuito.

Justin Rose respeta por completo la decisión de Jon Rahm

Lejos de entrar en mayores polémicas, Rose deja claro que en caso alguno criticará al golfista español por unirse al LIV Golf en 2024. "Fue una decisión que él tomó. Le doy todo el crédito por haberlo hecho, y bien por él... Está jugando un buen golf. Está ganando. Está ganando mucho dinero, y... bueno, es innegable lo que ha logrado", concluye.