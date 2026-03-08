Jon Rahm se proclama campeón año y medio después

El 'León de Barrika' triunfa en el LIV Golf de Hong Kong para poner fin a una sequía de títulos que empezaba a pesar demasiado

Ya era hora. Tras cuatro segundos puestos consecutivos, Jon Rahm ha logrado poner fin a la sequía de títulos individuales que arrastraba desde que venció en Chicago (Estados Unidos) en septiembre de 2024 al imponerse con superioridad en el torneo de Hong Kong del circuito LIV Golf.

Ha pasado mucho tiempo (y muchos torneos). Hablamos de hasta 25 campeonatos sin saborear la victoria y un 2026 que había comenzado con dos segundos puestos en Riad y Adelaida. Tras sendos tiros al palo, el español se ha desquitado triunfando en Asia y viéndose recompensado con un cheque de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).

El otrora número 1 del mundo encaró la cuarta y última jornada en el Hong Kong Golf Club como líder empatado y, aunque Pieters le dio alcance a falta de cinco hoyos, aguantó la presión para coronarse campeón 539 días después de su última victoria individual.

Para llegar a tal éxito Rahm completo su participación con -23, o lo que es lo mismo, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters. Como no puede ser de otra manera, y ya con el triunfo en el bolsillo, el vasco subrayó que se sentía "muy aliviado", admitiendo nada más alzar los brazos sobre el 'green' del hoyo 18 la necesidad que tenía de sumar a su palmarés el título número 23 de toda su carrera, tercero en LIV después de Reino Unido y Chicago, y el cual le aúpa al top 40 del ránking mundial.

El mayor paréntesis de la carrera de Jon Rahm

Nunca en sus diez años de profesional había tenido un espacio tan largo de tiempo sin subir a lo más alto del podio en un torneo, aunque había sido el mejor de la general en las dos campañas que lleva en la liga financiada por Arabia Saudí y ganó la Copa Ryder con Europa el pasado mes de septiembre en Nueva York.

Para acabar con el mal fario, demostró desde el inicio de la última ronda que tenía hambre de triunfo, dejando así sin opciones a todos los que intentaron seguirle el ritmo. Por cierto, Rahm tomó el relevo como ganador en la ciudad de los rascacielos del también español Sergio García.

La clasificación por equipos en el LIV Golf de Hong Kong

Si a título individual todo se decantó antes del último hoyo, diferente fue la pelea por equipos. Pese al empuje de Rahm, los 4Aces aguantaron el envite a los Smash y a Legion XIII, segundo y tercero, respectivamente, y se hicieron con un triunfo que no obtenían desde julio de 2023.

En cuanto al resto de españoles Sergio García completó una solvente actuación que le permitió clasificarse en octavo lugar, al igual que David Puig, su compañero en los Fireballs, ambos con -14.