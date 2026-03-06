Espectacular remontada de Jon Rahm en Hong Kong

El golfista vasco ha reaccionado en el LIV Hong Kong y se ha situado muy cerca del liderato que aún tiene Carlos Ortiz

Tras un mal inicio, en el que acabó frustrado y enfadado, Jon Rahm ha reaccionado en el LIV Hong Kong y ha llegado con serias opciones al título al ecuador de este tercer torneo del calendario 2026 del circuito saudí.

El golfista vasco ha sido el mejor en la segunda jornada de este torneo que se está celebrando en el Hong Kong Golf Club y con una tarjeta de ocho golpes bajo el par del campo ha recortado cuatro de los seis golpes que le llevaba el mexicano Carlos Ortiz, que sigue al frente de la clasificación igualado con el surafricano Dean Burmester, aunque con sólo un golpe sobre el belga Thomas Detry y dos golpes sobre Rahm, que se ha aupado hasta la cuarta plaza.

El León de Barrika firmó un ‘eagle’ y siete ‘birdies’, cuatro de ellos en los primeros seis hoyos, además de un ‘bogey’ en el noveno hoyo, lo que le permitió acabar la jornada con 62 golpes.

Jon Rahm, feliz con sus putts

"Si tuviera que elegir lo mejor del día sería el putt", señaló Rahm, que había acabado feliz con su juego tras la frustrante primera jornada, en la que no le entraba nada. "Hice muchos buenos putts, muchos de rango medio de 4,5 a 6 metros, lo cual es una gran ventaja. Fue un día divertido en los greens", añadía el golfista español.

A la pelea por las primeras posiciones también se ha añadido David Puig, que hizo dos golpes más que el vasco y se ha situado en quinta posición. El golfista catalán, que estaba justo por delante de Rahm, hizo un -6 al final de la jornada y ahora es quinto en la clasificación general con -11. Puig firmó una tarjeta con un ‘eagle’ y seis 'birdies'.

Sergio García se complica volver a ganar en Hong Kong

Sergio García, por su parte, no pudo mantener el nivel de la jornada anterior, en la que estaba tercero y el -1 con el que acabó la jornada le hace bajar hasta la 14ª plaza, a seis golpes de la cabeza y a cuatro de Jon Rahm. El capitán de los Fireballs defiende título en Hong Kog, pero tras este mal día, en el que no estuvo fino, se le ha complicado todo. García hizo tres 'bogeys' que pudo compensar con cuatro 'birdies' para al menos acabar bajo el par del campo.

Del resto de españoles, Josele Ballester cuajó una gran jornada (-5) que le hizo subir hasta la 23ª posición, mientras que Luis Masaveu mejoró su arranque, logró cerrar el segundo recorrido con dos golpes por debajo del par y ganar una posición, pero sigue antepenúltimo con uno sobre el par.

Por equipos, Legion XIII, el equipo que capitanea Rahm, fue el que más subió en la clasificación, pues tras la primera jornada estaba 11º y después de las actuaciones del español y de Caleb Surratt, este viernes se ha situado en tercera posición, igualado con los Southern Guards GC.