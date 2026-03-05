Rory McIlroy contesta a Jon Rahm y éste se frustra en Hong Kong

El golfista norirlandés cree que la oferta del DP World Tour es buena y avisa que la Ryder Cup está muy por encima de ellos

“Esa declaración tendría mucho más sentido si nos pidieran pagar a los doce (del equipo europeo), no solo a nosotros dos -Rah y Hatton- (...) Estaré encantado de pagar mi participación en la Ryder Cup sin tener que pagar para seguir siendo miembro del DP World Tour y cumplir un compromiso que estoy totalmente dispuesto a asumir”. Esas palabras de Jon Rahm, en la previa del LIV Hong Kong y en las que criticaba a su amigo Rory McIlroy por haber pedido que pagaran las multas para poder jugar en el DP World Tour y ser elegibles así para la Ryder Cup, han tenido contestación.

El León de Barrika se mostraba, así mismo, muy crítico con el antiguo 'circuito europeo', al que acusaba de chantaje. “No me gusta lo que están haciendo actualmente con el contrato que nos están haciendo firmar. No me gustan las condiciones. (…) Están aprovechando nuestro impacto en los torneos, nos multan y tratan de beneficiarse de ambas partes de lo que tenemos que ofrecer, y es como si estuvieran chantajeando a jugadores como yo y a jugadores jóvenes que no tienen nada que ver con la política del juego”, zanjaba el español.

En paralelo al torneo de Hong Kong del LIV golf, este jueves arranca en Orlando (Estados Unidos) el Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour donde McIlroy participa y desde el que ha contestado a las palabras de Jon Rahm. "Creo que es un trato muy generoso. Jon no lo cree así y está en su derecho de pensarlo. Pero no veo qué más puede hacer el European Tour para que estos chicos conserven su membresía", afirma sobre el acuerdo al que ha llegado el DP World Tour con ocho jugadores del LIV para que estos paguen sus multas y tengan derecho a jugar en ese circuito.

En este sentido, Rory McIlroy dejaba claro que aquí lo importante es la Ryder Cup y que está por encima de ellos. "Es más grande que todos nosotros. Vamos y venimos. Los jugadores son los que pasamos. La plataforma es lo importante. Creo que todos deberíamos estar agradecidos de tener una plataforma como la Ryder Cup donde podemos jugar, demostrar nuestras habilidades y ser parte de algo que, obviamente, es mucho más grande que nosotros mismos. Así que, al final, se trata del equipo y ningún jugador es más grande que el equipo", sentenció Rory McIlroy.

Mal inicio de Rahm en Hong Kong, con Sergio García tercero

Por otro lado, en lo que respecta al arranque del LIV Hong Kong, Rahm no ha vivido un buen inicio y, como en tantas otras ocasiones, tendrá que remontar si quiere acabar entre los diez primeros. El golfista vasco se ha mostrado irregular en su juego y ha acabado con 66 golpes (-4), con seis ‘birdies’ y dos ‘bogeys’. “¿Cómo puede ser que no saco ninguna línea?”, se quejaba Jon Rahm a la conclusión de su recorrido.

El español marcha decimosexto, a seis golpes del liderato, que ostenta el mexicano Carlos Ortiz, quien cuajó una gran jornada en el Hong Kong Golf Club, con nueve 'birdies', un ‘eagle’ y un ‘bogey’.

Jon Rahm, de hecho, es el tercer español en la clasificación, pues el castellonense Sergio García cuajó el mejor inicio de la temporada y está tercero (-7) a tres golpes del liderato, mientras que el catalán David Puig se ha situado décimo con un golpe de ventaja sobre el de Barrika. Josele BAllester y Luis Masaveu, los otros dos españoles, marchan muy retrasados, en las posiciones 40ª y 56ª -penúltima-, respectivamente.