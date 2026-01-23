Jon Rahm, relegado en el LIV Golf en beneficio de Joaquín Niemann

El golfista español pierde el premio al MVP de la pasada temporada a manos del golfista chileno, aunque le compensan con el de Jugador Clave; David Puig, Jugador Revelación del pasado año

Niemann ha ganado el premio a MVP del año@livgolf_league

Jon Rahm acabó 2025 sin ganar ningún torneo en el LIV Golf y, sin embargo, se coronó con la orden de mérito gracias a su regularidad. Al igual que en su primera temporada en el circuito auspiciado por el fondo saudí, el golfista vasco remontó en el último torneo para imponerse al chileno Joaquín Niemann.

Éste había ganado cinco torneos (Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido), pero su irregularidad en el resto y, especialmente, en las dos últimas citas impidió su victoria. No obstante, las exhibiciones que el chileno ofreció sí han sido reconocidas por sus compañeros, que le han elegido como Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada en gala del circuito LIV Golf que se celebrara este jueves.

En total se repartieron 22 premios, unos votados por los jugadores, los más prestigiosos, otros votados por los aficionados, por un Comité de expertos del circuito y un último premio de la Liga al impacto en la misma que se llevó el equipo al Impacto: Majesticks GC.

Aunque Niemann fue reconocido como el mejor, Jon Rahm se llevó el de Jugador Clave y su caddie, Adam Hayes, el de Caddie del Año. La guinda para el golf español la puso David Puig, que fue elegido por sus compañeros como Jugador Revelación, después de que lograra dos cuartos puestos y concluyera la temporada entre los diez primeros del ránking LIV.

Premios LIV Golf de la temporada 2025

Premios votados por los jugadores

Jugador Más Valioso (MVP): Joaquín Niemann (CHI, Torque GC)

Revelación del Año: David Puig ( ESP/Fireballs GC)

Jugador clave del Año: Jon Rahm (ESP/ Legion XIII)

Regreso del Año: Bubba Watson (USA/ RangeGoats GC)

Caddie del Año: Adam Hayes (caddie de Jon Rahm, Legion XIII)

Premios votados por los aficionados:

El mejor momento del año de un influente de golf: Bob Does Sports

Premios votados por el Comité:

Golpe del año: Phil Mickelson (USA/HyFlyers GC)

Drive del Año: Bryson DeChambeau (USA/ Crushers GC, en el torneo de Ciudad de México)

Putt del año: Marc Leishman (AUS/ Ripper GC, putt de 25,60 metros en Miami)

Approach del Año: Richard Bland (GBR, Cleeks Golf Club, en Ciudad de México)

Golpe desde el búnker del año: Graeme McDowell (GBR, Smash GC, en Hong Kong)

Victoria del año: Bryson DeChambeau (USA/Crushers GC, en Corea del Sur)

Momento del año: Patrick Reed (USA, 4Aces GC, en Adelaida)

Artista del Escape (Salvada de la temporada): Dustin Johnson (USA/ 4Aces en Singapur)

El jugador (Gran riesgo, gran recompensa): Cameron Smith (AUS/Ripper GC, en Reino Unido)

Mejor victoria del equipo: Torque GC (-64, Indianápolis)

Celebración del año: Southern Guards (Chicago)

Concierto del año: Dom Dolla (Adelaida)

Torneo del año: Adelaida

A todo gas: Sebastián Muñoz (COL/ Torque GC, en Indianápolis)

¿Puedo obtener un Mulligan (idea correcta, resultado incorrecto)? Phil Mickelson (USA)

Premios de la liga

Premio al Impacto: Majesticks GC.