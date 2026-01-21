LIV Golf cierra el mercado con el rechazo del español Ángel Ayora y sin sustituto para Brooks Koepka

El circuito saudí se ha centrado en sumar jóvenes talentos ante la imposibilidad de poder acceder a alguna de las figuras del PGA Tour

Una nueva temporada de LIV Golf ya ha tomado forma. El circuito financiado por Arabia Saudí ha cerrado el plantel de 57 jugadores que disputará la nueva temporada con la incorporación de varios jóvenes talentos, de golfistas con cierto peso en el 'ranking' y sin ninguna gran estrella que haya suplido la marcha del estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco ‘majors’.

En cuanto a los que llegan, LIV dio a conocer este miércoles en un comunicado el fichaje del estadounidense Harold Varner III para cubrir el último hueco que faltaba, un día después de anunciar la incorporación de su compatriota Michael La Sasso, de 21 años, campeón individual universitario de EE.UU.

Hasta 10 caras nuevas en el LIV Golf para 2026

Para ser exactos, será una decena de caras nuevas las que se estrenen el 4 de febrero en el torneo de Riad que abrirá la quinta temporada de LIV, aunque el estadounidense Anthony Kim, que descendió la campaña pasada, repite al haber recuperado su tarjeta a través del torneo de promoción.

Como en las anteriores temporadas, los jugadores están distribuidos en trece equipos de cuatro integrantes y hay cinco golfistas que jugarán como comodines (‘wild card’), por lo que el número total de participantes pasa de 54 a 57.

En lo que concierne a los rostros nuevos, los que tienen una mejor posición en el 'ranking' mundial son el belga Thomas Detry, número 58, y el británico Laurie Canter (60), ambos procedentes del PGA Tour, el circuito estadounidense al que se ha reincorporado Koepka.

Sin éxito con el sustituto de Brooks Koepka

LIV ha intentado captar a alguna de las estrellas mundiales, en especial tras la marcha de Koepka a finales de diciembre, pero no ha tenido éxito, por lo que sus grandes figuras volverán a ser el español Jon Rahm, el estadounidense Bryson DeChambeau, el australiano Cameron Smith y el chileno Joaquín Niemann.

Con ellos, están otros veteranos que han ganado 'majors', como los también estadounidenses Phil Mickelson, Dustin Johnson y Bubba Watson o el español Sergio García. "LIV está claramente en la cima de la pirámide del golf fuera de Estados Unidos. Somos la liga de golf mundial", dijo la semana pasada el consejero delegado del circuito saudí, Scott O’Neil.

El español Ángel Ayora elige al PGA Tour

Ante la dificultad para fichar grandes nombres, LIV está poniendo el acento en incorporar a jóvenes promesas. Además de La Sasso, ha sumado al australiano Elvis Smylie y al español Luis Masaveu, ambos de 23 años.

LIV ha tentado captar a otros golfistas emergentes, aunque sin éxito. Ha sido el caso del también español Ángel Ayora o el estadounidense Akshay Bhatia, número 52 del mundo. En el caso de Ayora, Sergio García le ofreció incorporarse a los Fireballs, que este año será plenamente español tras la marcha del mexicano Abraham Ancer a los Torque que lidera Nienmann, pero declinó.

"Tuve la oportunidad de ir a LIV. Le comenté que era un placer formar parte de su equipo, pero le dije que mi sueño es jugar en el PGA Tour, así que intentaré seguir por este camino. Quiero estar entre los 50 mejores del mundo y jugar los 'majors'", sentencia.