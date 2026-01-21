Rory McIlroy pide abiertamente a Jon Rahm que pague

El golfista norirlandés cree que tanto el español como el británico Hatton deberían abonar las multas al DP World Tour y así no tener ningún problema para poder competir en la próxima Ryder Cup

Cuando Jon Rahm anunció que dejaba el PGA Tour para jugar el LIV Golf, el primero que salió a defender que eso no debía impedirle jugar con Europa la Ryder Cup fue el norirlandés Roy McIlroy. El actual número dos del mundo respaldó la decisión del León de Barrika y no le dio la espalda, como sí hicieron muchos de los principales jugadores que han seguido disputando el circuito americano.

De eso han pasado ya más de dos años y su postura no ha cambiado. Aunque también cree que los principales jugadores europeos que disputan el LIV Golf tienen que poner de su parte, dar un paso adelante y ayudar. El DP World Tour puso entonces unas normas que les permitió a Jon Rahm se elegible para la Ryder Cup. Sin embargo, todo hace indicar que esas mismas reglas no estarán vigentes para 2027, que habrá una resolución judicial ala denuncia que el golfista vasco tiene puesta contra el DP World Tour y que, si no pagan las multas que les han puesto, no podrán jugar la Ryder.

A eso se ha referido Rory McIlroy en el arranque del Hero Dubai Desert Classic y ha pedido a sus dos compañeros en la última Ryder Cup, Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton, que retiren sus reclamaciones vía judicial, paguen las multas que les pide el DP World Tour por jugar el LIV y puedan así disputar los torneos del 'circuito europeo' y ser elegibles para la próxima Ryder. Se estima que la cifra que deben pagar ambos se eleva a tres millones de euros cada uno.

"Cualquier organización tiene derecho a cumplir con sus normas. Y lo que el DP World Tour está haciendo es cumplir con sus normas, y nosotros, como miembros, firmamos un documento al principio de cada año, donde se acepta este reglamento", afirma un McIlroy que entiende que ambos podrían permitirse esa cifra. "Sí, por supuesto. Insistimos mucho a los estadounidenses sobre lo de que les pagaran por jugar la Ryder Cup, y también dijimos que nosotros -los europeos- pagaríamos por jugar en las Ryder Cup. Hay dos chicos que pueden demostrarlo. Creo que sí", afirmaba en relación a Hatton y Rahm.

"Quienes optaron por ir a LIV lo sabían. No veo qué hay de malo en eso -de pagar-", añade el norirlandés. Rahm y Hatton se han negado hasta ahora a abonar las multas para poder participar en los torneos del circuito europeo y denunciaron ante los tribunales. Hasta que haya un fallo todo está en el aire, de ahí que pudieran jugar la Ryder del pasado año.

Jon Rahm esperaba que a estas alturas ya hubiera un acuerdo entre los circuitos y la 'guerra del golf' se hubiera acabado, pero está muy lejos de eso, algo con lo que coincide Rory McIlroy. "No veo que pueda suceder en este momento. No veo que las dos o tres partes, o quien sea, cedan lo suficiente. Para que se produzca la reunificación, todas las partes sentirán que han perdido, y lo que realmente queremos es que todas sientan que han ganado. No creo que estén demasiado distanciadas para que eso suceda. Las relaciones son mejores, pero eso no significa necesariamente que todas las organizaciones cedan en su propio beneficio", reconocía el número dos mundial.