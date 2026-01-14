DeChambeau y Cameron Smith le dan la razón a Jon Rahm en su decisión con el PGA Tour

La determinación anunciada hace semanas por Brooks Koepka, quien ha dejado el LIV Golf, no crea un efecto dominó entre el resto de figuras del circuito árabe, que respira tranquilo con la continuidad del resto de sus estrellas

El programa de retorno del PGA Tour definitivamente ha tocado hueso. Si hace horas supimos de la negativa de Jon Rahm a abandonar el LIV Golf para volver al circuito estadounidense, ahora son otras dos figuras como Bryson DeChambeau y Cameron Smith quienes han seguido los pasos del vasco.

Tras conocerse que Brooks Koepka cerraba su etapa en el circuito árabe, el PGA no solo formalizó el lunes su retorno, sino que de manera coetánea anunció un plan para reintegrar a otras estrellas. Pues bien, el de Barrika dijo 'no' y tanto el australiano como el estadounidense están de acuerdo con él.

"Tengo contrato para 2026. Con ganas de ver qué podemos hacer en LIV Golf este año", asegura DeChambeau a los medios en la concentración de equipos organizada por LIV en Florida antes del comienzo de la temporada el próximo 4 de febrero en Riad. Recordemos que hablamos del ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024.

Puerta abierta a un cambio de aires para 2027

Pese a mostrarse tajante en el presente, no es menos verdad que el golfista californiano ha dejado la puerta abierta a que la de 2026 sea su última temporada en el LIV, si bien quiere renovar. "Las cosas tienen que cambiar y mejorar en LIV", subraya.

En cuanto a Cameron Smith, ganado del Abierto Británico en 2022, también ha mostrado lealtad al circuito saudí, nacido en 2022 a golpe de talonario como competencia al PGA Tour y que causó el cisma en el mundo del golf. "Tomé una decisión y la mantengo. Seguiré en LIV durante los próximos años", zanja en relación con la oferta del máximo directivo del PGA Tour, Brian Rolapp, que tiene como fecha límite de aceptación el 2 de febrero, dos días antes del pistoletazo de salida del nuevo curso de LIV.

Jon Rahm, tajante ante la propuesta

Tampoco ha titubeado lo más mínimo Jon Rahm. El que fuese número 1 del mundo afirma que su mente está en seguir en la liga en la que recaló a finales de 2023 a cambio de un contrato multimillonario, el cual le convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

"No pienso irme a ningún lado. Estoy centrado en la liga y en mi equipo este año, y espero que podamos repetir como campeones", explica el capitán de Legion XIII en el mismo acto con DeChambeau.

Un plan con contraprestaciones económicas

El plan de retorno del PGA Tour implica severas contraprestaciones económicas, aceptadas por Koepka, ganador de cinco 'majors', cuya marcha ha representado un golpe para LIV en su pretensión de atraer a las grandes figuras.

El legandario exjugador Tiger Woods también se ha referido en las últimas horas a la marcha de Koepka y al movimiento dado por el circuito en el que forma parte de sus órganos de asesoramiento. "Es un plan justo y adecuado creado para unos pocos jugadores muy selectos que cumplieron con los criterios. En cuanto a su integración, creo que tienen derecho con la meritocracia que defendemos en el PGA Tour", comentó Woods en Nueva York.