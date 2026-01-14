Paddy Pimblett le da a Ilia Topuria donde más le duele: "Mientras él esté fuera de la jaula yo seré el campeón"

El luchador de Liverpool deja claro al hispano-georgiano que tras el UFC 324 quedará despojado de su título mundial, y no solo de manera interina

A Ilia Topuria le quedan menos de dos semanas como campeón mundial del peso ligero, o al menos ese es el mensaje que desea que cale Paddy Pimblett, uno de los luchadores del UFC 342 del 24 de enero, combate en el que tendrá como rival a Justin Gaethje y en el que se dilucidará quien se hace con el cinturón interino de las 155 libras, tal y como lo ha definido la propia compañía estadounidense de artes marciales mixtas.

Ese es el escenario en el que se mueve el de Liverpool para dar a Topuria donde más le duele (deportivamente), en el hecho de verse desposeído de un título que por el momento no puede defender, ya que se encuentra inmerso en un turbulento problema personal que se encuentra en los tribunales, los cuales por cierto ya le han dado la razón parcialmente.

Es justo de ese parón de lo que ha hablado Pimblett, enemigo íntimo de 'El Matador' que incide en desear lo mejor a su rival en el terreno personal, pero que a su vez le recuerda que una vez acabe su pelea con Gaethje el nuevo campeón lo será con todas las de la ley.

Entre la comprensión y el deseo de noquearlo

"Sé que Ilia está pasando por muchas cosas y le deseo lo mejor, ¿sabes a qué me refiero? Eso no tiene nada que ver con nuestras peleas. No tiene nada que ver con estar en la jaula. Así que todo eso tiene que ver con su vida familiar. Espero que todo le vaya de maravilla", explica en una entrevista concedida a TNT Sports.

Son sin duda buenas palabras que ya había expresado anteriormente; sin embargo, no tarda en cambiar de tercio para hablar del deseo de medirse con Topuria, algo que está realmente cerca, ya que se da por hecho que el vencedor del UFC 324 se las verá con el hispano-georgiano, seguramente en el segundo trimestre de 2026. "Cuando finalmente regrese y entre en la jaula, le voy a romper la cara", subraya.

Tirando de "yo seré el campeón"

Si bien desde la UFC se han afanado en dejar claro que el título que se otorgue el día 24 será interino a la espera de ver lo que ocurre con Topuria, el luchador inglés no duda a la hora de 'picarle' asegurando que desde su perspectiva se convertirá en el rey de las 155 libras. "Por ahora, cuando gane este cinturón, seré el campeón. ¿Sabes a qué me refiero? Mientras él esté fuera de la jaula, yo seré el campeón de peso ligero. Así lo veo", sentencia.