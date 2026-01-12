Arman Tsarukyan carga contra la UFC por su decisión con el próximo rival de Ilia Topuria

El luchador armenio se muestra plenamente en contra de la pelea por el título interino del peso ligero y por cómo determinará entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje el siguiente rival del hispano-georgiano

No es que esté todos los días igual, pero casi. Arman Tsarukyan llevaba tiempo calentando un posible combate con Ilia Topuria, algo que desde hace bastantes semanas se tornó en imposible –al menos a corto plazo– después de que la UFC tomase una decisión definitiva sobre el recorrido del hispano-georgiano, el cual pasa por un periodo de stand by mientras Paddy Pimblett y Justin Gaethje se baten en duelo por dilucidar quién será su próximo rival. Pues bien, justo eso ha molestado enormemente al armenio, que entiende que no se están siguiendo criterios deportivos para elegir los contrincantes en según que combates.

"Todo el mundo sabe que intentan retener a Paddy Pimblett. Quieren convertirlo en un campeón. Es su oportunidad, y saben que si me ponen contra él, perderá y la estrella desaparecerá. Gaethje es 'dinero fácil' para él... Por eso le dieron la oportunidad de ganar el título interino, porque ni siquiera será un campeón de verdad. Ahí está Ilia Topuria, y ni siquiera puede vencerlo", expresa Arman Tsarukyan en declaraciones recogidas por el portal 'MMAJunkie'.

Lo cierto es que el plan inicial de la empresa de artes marciales mixtas era que Topuria peleara en el primer trimestre del año para defender el cinturón del peso ligero; sin embargo, al verse envuelto este en problemas legales y optar por parar durante un tiempo, se vio abocada a optar por una solución intermedia que se ha traducido en una pelea por el título interino del peso ligero, algo así como una en la que sus dos elegidos deben ganarse el derecho de luchar de verdad con el dos veces campeón del mundo.

Tsarukyan, convencido de pasar por encima de Pimblett

Ese es el escenario que no gusta un pelo a Tsarukyan y que le lleva a mostrarse tan rotundo a la hora de analizar el presente de la UFC. Su impresión es que pese a ser mejor que los dos nombrados vende menos y que por tanto le han dejado fuera de juego en favor de un Pimblett al que derrotaría sin duda alguna –a su parecer–. "Soy una pesadilla para él, y sabe que si peleamos, va a perder. Intentará no pelear conmigo toda la vida", sentencia.

Fuera del mencionado escenarios, se desconoce en que momento volverá a pelear Tsarukyan, quien no se sube al octógono desde el 22 de noviembre de 2025, donde sometió a Dan Hooker en el segundo round. Desde entonces, ha estado muy activo fuera del UFC para mantenerse en forma, pero sin concretar nuevos combates.