Gaethje desmiente los rumores tras las imágenes que han circulado sobre su estado actual y su entrenador manda un aviso: “Esta es nuestra última oportunidad"

El luchador norteamericano está concienciado para ganar a Pimblett y enfrentarse a Ilia Topuria; y Michael Chandler lo ve como favorito

Justin Gaethje y Paddy Pimblett acaparan toda la atención en este arranque de 2026 por encima de los grandes nombres la UFC. Y eso que lo que se disputan dentro de dos semanas en Las Vegas (UFC 324) en sólo el título interino del peso Ligero y ser rivales de Ilia Topuria a finales de primavera o principios de verano.

Todo lo que se ha hablado alrededor de esa pelea y las críticas que le han llegado a la UFC desde algunos sectores ayudan. Ya fue noticia por el hecho de estar preparada para Topuria y que éste no estuviera. Pero también porque no aparezca Arman Tsarukyan, número uno del peso Ligero tras el español. Y porque va a servir para que se estrene el nuevo contrato de la UFC con Paramount. Por eso, cualquier sospecha de que pueda cancelarse tiene una dimensión mayor de lo habitual.

Esa sospecha ha sido real en los últimos días, cuando se ha especulado con que Justin Gaethje podría caerse por una posible infección en el cuello y en el labio, algo que ha obligado al luchador estadounidense a tener que desmentirlo. “Es un vello encarnado en mi cuello y un trozo de carne saliendo de mi boca, Nostradamus”, señalaba Gaethje a través de su cuenta de X. El luchador estadounidense podría sufrir una infección producto de la bacteria Staphylococcus aureus, aunque según sus propias palabras, no le va a afectar en un combate que es el más importante de su carrera.

Trevor Wittman: "Si no ganamos esta pelea, no seguiremos"

De hecho, su entrenador, Trevor Wittman, ha avisado que, de no ganar, Justin Gaethje podría anunciar su retirada. “Esta es nuestra última oportunidad. Si no ganamos esta pelea, no seguiremos. No vamos a salir a la jaula a ser los guardianes ni a fijarnos en peleas por dinero y cosas así”, reconoce Wittman a ESPN, que sabe que, con 37 años, su luchador no va a durar mucho más en activo.

El entrenador estadounidense advierte que Gaethje tiene la cabeza muy bien amueblada y tiene claras sus prioridades. “Justin tiene una mentalidad inquebrantable, se puede hablar con él. Es muy inteligente en cuanto a cómo se siente su familia sobre las peleas. También en cuanto a la longevidad. Todos los deportes de contacto traen problemas a largo plazo”, añade Trevor Wittman sobre un luchador que es un mito de la UFC pese a que nunca ha sido campeón y a que sólo ha tenido en su poder el título BMF, que le quitó Max Holloway.

Aunque sea interino, ganar a Pimblett le hará aparecer una vez como campeón de la UFC. Aunque hay quien cree que no sólo lo va a ganar, sino que luego lo va a ratificar frente a Ilia Topuria. El que lo cree no es un cualquiera, sino otro de los luchadores más mediáticos de la compañía: Michael Chandler.

Michael Chandler elige a Gaethje y avisa a Ilia Topuria

Chandler ha sido el único luchador rankeado al que ha ganado Paddy Pimblett y también ha luchado con Gaethje, por lo que es el mejor para valorar cómo puede ser el combate del próximo 24 de enero. "Creo que, en general, el mejor peleador es Justin Gaethje, pero Paddy Pimblett es mucho mejor de lo que la gente cree. Por su corte de pelo, por la manera en la que habla... No le dan mucho crédito", afirma el norteamericano en una entrevista para ESPN, en la que señala de la peligrosidad de Pimblett: "Cuando peleé con él en abril en Miami, no voy a decir que me sorprendió, porque estaba esperando la mejor versión de Paddy, pero la gente no se lo toma en serio".

"Paddy tiene largo alcance, buenas patadas, tiene bastante paciencia y control ahí fuera. Creo que la clave es el suelo. Pimblett va a intentar llevárselo al suelo y buscar una sumisión, pero no creo que la consiga", valora Chandler, quien desvela la diferencia entre ambos. "Gaethje aporta un nivel diferente de violencia y además, se arriesga mucho, mientras que Paddy es más calculador. Creo que Paddy estará ahí durante 25 minutos, pero Gaethje puede pelear a gran nivel durante ese tiempo. Si tuviera que inclinarme por un lado, me inclinaría por Justin Gaethje", afirma antes de añadir: "Y luego vencerá a Ilia Topuria más adelante este año".