Manuel Pellegrini defiende a Xabi Alonso y deja un pequeño recado: "Uno depende solamente de la madurez de la parte directiva"

Manuel Pellegrini no ha dudado en salir a defender públicamente a Xabi Alonso, destacando la poca paciencia que existe en el mundo del fútbol, dando un pequeño "palito" a la directiva

El Real Madrid se encuentra inmerso en una crisis. No es para menos, ya que la destitución de Xabi Alonso ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. La derrota en la final de la Supercopa de España ha acabado provocando que desde la cúpula directiva del equipo blanco se viese con buenos ojos el prescindir de los servicios de una auténtica leyenda del equipo madridista, algo que ha sorprendido a muchos de los propios madridistas, que veían que el equipo había empezado a adquirir ciertos conceptos que Xabi pretendía transmitir a sus jugadores.

Sin embargo, varios son los motivos que pueden explicar esta crisis. La imagen clave fue la disputa que Vinicius Jr tuvo con el técnico donostiarra cuando este último decidió cambiarlo en El Clásico. Esa imagen evidenció una posible falta de autoridad de Xabi en el vestuario blanco, lo que fue objeto de debates posteriores hasta el pasado lunes cuando se anunció la salida del técnico vasco. Tampoco acompañó la imagen pobre que, en algunos partidos, el equipo arrojó, donde la calidad individual de Mbappé tuvo que sobresalir en un equipo incapaz de dar una buena imagen.

Uno de los entrenadores que también vivió una convulsa etapa en el equipo madrileño fue Pellegrini. El chileno estuvo una temporada en el club blanco, donde consiguió un histórico récord de puntos en LaLiga. Sin embargo, el famoso "Alcorconazo" y la pronta eliminación de la Champions League fueron la carne de cultivo necesaria para que se decidiese poner fin a su etapa en el equipo madridista.

La defensa de Pellegrini a Xabi, con recadito incluido

Tras la destitución de Xabi Alonso, el técnico ha querido hablar sobre este hecho, destacando la poca paciencia que suele haber en el mundo del fútbol. "Lamento mucho por Xabi, porque es un técnico que venía con una brillante carrera. Juzgar un trabajo en tres o cuatro meses, personalmente no me parece lo correcto, pero tampoco tengo toda la información interior de por qué se tomó la medida, mejor o peor. El Real Madrid está inserto también en las tres competiciones, está a cuatro puntos del líder, sigue en la Champions League y sigue en la Copa del Rey", declaró el técnico verdiblanco.

Aprovechó también para añadir un pequeño "recadito" a la directiva blanca, resaltando la misma idea nombrada anteriormente. "Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración. De repente bajan, de repente suben, y eso como técnico uno depende solamente de la madurez de la parte directiva, para saber hasta cuándo lo pueden mantener", finalizó el chileno.