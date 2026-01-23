Super Bowl 2026 | Horario, canal y dónde ver por TV las Finales de Conferencia de la NFL 2025-2026

Broncos y Seahawks aparecen como favoritos ante Patriots y Rams en las Finales de Conferencia de la NFL, que decidirán qué equipos juegan la Super Bowl LX

Broncos, Seahawks, Patriots y Rams se enfrentan este fin de semana por dos plazas en el Super Bowl LX de la NFL norteamericana en una finales de Conferencia en las que los Denver Broncos y los Seattle Seahawks aparecen como caros favoritos tras acabar en primer lugar la temporada regular.

Pese a ello, los Broncos tuvieron que recurrir a la prórroga para superar a los Buffalo Bills en la Ronda Divisional de la AFC. Luego recibirían el palo de no poder contar con Bo Nix para su trascendental partido ante los New England Patriots. El equipo de Nueva Inglaterra es el favorito para algunos, pero se escuda en que van de visitantes y en que es su rival el que ha acabado primero para quitarse presión.

Si Bo Nix se pierde esta ronda divisional, también lo hace Zach Charbonnet en el otro partido del fin de semana. El corredor de los Seattle Seahawks se perderá el juego por el título de la Conferencia Nacional (NFC) debido a la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el sábado pasado en el duelo de la ronda divisional ante los San Francisco 49ers. "Es desgarrador. Tiene una lesión importante en la rodilla que necesitará cirugía, así que estará fuera lo que resta de los play offs. La lesión implicará un largo camino para volver. Lo acompañamos con el corazón", afirmaba el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. Sin Zach, todas las miradas en ataque estarán puestas en Kenneth Walker III.

Pese a esta ausencia, el equipo de Seattle se mantiene como favorito para derrotar a Los Angeles Rams y estar presente en el Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Matthew Stafford, favorito al MVP y líder de los Rams, tratará de frustrarlo, aunque arrastra una lesión de un golpe en la mano que recibió en la Ronda de Comodines.

Calendario y horarios en las finales de Conferencia de la NFL

El duelo entre los Denver Broncos y los New England Patriots abre un fin de semana que tiene este calendario en el horario peninsular de España:

Domingo 25 de enero

21:00 horas: Denver Broncos - New England Patriots

Lunes 26 de enero

00:30 horas: Seattle Seahawks - Los Angeles Rams

Dónde ver por TV las Finales de Conferencia de los Playoffs de la NFL 2025/2026

DAZN tiene los derechos en España de la NFL y será la que retransmita los partidos que tienen lugar este fin de semana, con los que se deciden los equipos que disputarán el Super Bowl el próximo 8 de febrero.

En su plataforma se pueden ver todos ellos, aunque también retransmitirán en la madrugada del lunes, en abierto a través de Cuatro, el duelo entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.