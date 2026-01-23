España sueña con un segundo oro olímpico 54 años después de Paquito: "Ya veremos..."

Oriol Cardona, ganador hace una semana del sprint de Courchevel en esquí de montaña, parte como uno de los favoritos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

Si hay una disciplina en la que España tiene más opciones de ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 esa es el esquí de montaña. Ni siquiera la lesión de Ana Alonso, que deja alguna duda en el relevo sprint, hace descender sus opciones, ya que la granadina ha regresado antes de lo esperado y siempre está Oriol Cardona.

El de Banyoles (Girona) ganó el jueves de la pasada semana la prueba de la Copa del Mundo de sprint que se disputó en la estación francesa de Courchevel y mandó un mensaje a sus rivales de cara a los Juegos de Milán-Cortina 2026. Cardona ha despertado las esperanzas de que España sume el segundo oro de su historia. Del primero han pasado más de 50 años, pues lo logró Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

"Paquito fue un pionero, una referencia. Al final es la única medalla de oro que hay en España de deportes de invierno. Y es historia pura del deporte español". señala Oriol Cardona en una entrevista con EFE, donde repasa cómo van a ser estas dos últimas semanas de preparación para los JJ.OO., en los que no quiere hacerse demasiadas ilusiones. "Prefiero no pensar en el oro. Será paso a paso. Y ya veremos. No es algo en lo que piense ahora mismo", advertía sobre el exceso de expectativas que se están creando.

El esquí de montaña es un deporte nuevo en los Juegos Olímpicos de Invierno y ahí, por una vez, España es uno de los referentes. No sólo es Cardona, Ana Alonso también era favorita a medalla antes de que un coche la atropellara en octubre. Se ha recuperado pero el nivel que podrá ofrecer en Italia será una incógnita. "Fue un golpe muy duro, muy duro. No tanto al principio, porque ella estaba bien; sí que tenía un hombro un poco mal, pero se hablaba de que quizá fuera una lesión menor. Ya luego, al cabo de unos días, cuando le realizaron pruebas, nos dijeron que eran los (ligamentos) cruzados (de la rodilla izquierda). Y eso fue un golpe duro, porque yo me rompí los cruzados hace bastantes años y sé lo que es", reconocía. Alonso pudo reaparecer en Courchevel y aunque lo hizo con un puesto discreto (25º en el sprint), ya demostró estar recuperada y le queda tiempo para mejorar.

"Siempre he confiado en ella. Evidentemente, siempre hay momentos de dudas, porque sabes que es una lesión muy grande. Pero estábamos todo el equipo al cien por cien con ella -en Courchevel-. Y no tanto el resultado de la prueba sprint, sino en la vertical del día siguiente -acabó 8ª-. Ahí dio un golpe de autoridad. Fue decir: "Aquí estoy. He vuelto", sentencia el catalán.

Oriol Cardona tiene un plan muy claro antes de Milán-Cortina 2026

En estas dos semanas aún deben competir en dos pruebas de la Copa del Mundo y afinar de cara a esa cita olímpica. "Quedan otras dos Copas del Mundo más, Andorra y Boi Taüll (Lleida), que vienen seguidas -los dos próximos fines de semana-. En una vamos a correr el sprint (Andorra) y en la otra, relevo y sprint; así también veremos a Anita -Alonso- cómo reacciona su rodilla a todo un circuito entero y a un apretón así", indica Oriol Cardona, que sólo piensa en "entrenar, entrenar y entrenar".

"La idea es estar en casa, cuanto más tiempo mejor. Al final es donde me siento cómodo y donde salen los buenos entrenamientos. En Bormio -donde se celebra la prueba olímpica- ya competimos el año pasado y ya sabemos cómo será. Nos conocemos el sitio, porque en pretemporada estuvimos esquiando allí, en el Stelvio, para buscar nieve. Así que eso: será estar en casa y moverse para competir en Andorra y en Boí; y luego regresar a casa. En la Cerdanya hay condiciones muy buenas para entrenar: hay altitud, hay nieve... Estoy próximo a casa y me alojo allí durante todo el invierno", añade el esquiador catalán.