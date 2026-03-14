Audrey Pascual se apunta al póquer en Milano Cortina 2026

La esquiadora española cierra su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno con la medalla de bronce en el eslalon

Audrey Pascual le ha puesto el broche a una excelente participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 haciéndose con la medalla de bronce en eslalon. La madrileña de 21 años se confirma así como una de las grandes estrellas de la cita olímpica, ya que se regresa a España con su póker particular de medallas: dos oros, una plata y un bronce.

En cuanto a su actuación en esta última prueba, la española marcó sobre la pista de esquí de Cortina d'Ampezzo, con el imponente fondo de los Dolomitas, un tiempo de 43.02 en la primera manga. En la segunda no pudo mejorarlo y, con 45.02, sumó un total de 1:28.04 que la permitió lograr la medalla de bronce.

Respecto al resto de las preseas que se repartieron, la victoria fue para la china Wenjing Zhang (1:27.69), que se había quedado a solo una centésima de Audrey en la primera manga, y la plata para la finlandesa Nette Kiviranta (1:27.96). Como decíamos, esta es la cuarta medalla de Audrey Pascual en los Juegos tras el oro en la combinada y el supergigante y la plata en descenso.

En esta ocasión Pascal no fue la única española en la competición. Así, la joven madrileña Iraide Rodríguez, de 17 años y tambiçen debutante en unos Juegos, finalizó en una meritoria novena plaza, a un paso del diploma, tras firmar un tiempo total de 1:54.45.

El recorrido de Audrey Pascual hasta Milano Cortina 2026

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, Audrey Pascual nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

En cuanto a su relación con el mundo de la nieve, más en concreto con los esquíes, esta comenzó a los once años en La Pinilla. Ya en los año 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Más allá de su perfil como deportista, Pascual estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada, unos estudios que no le han impedido acumular numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon.