España saca pecho con su nueva estrella: "Cuatro medallas en la maleta es una locura"

La delegación española ha completado en Milano Cortina 2026 los segundos mejores Juegos Paralímpicos de Invierno de toda su historia

Dos oros, una plata y un bronce, todos logrados por Audrey Pascual. Ése ha sido el balance de unos Juegos Paralímpicos de Milano - Cortina 2026 que han sido los segundos más exitosos de la historia para España y en la que el equipo español se ha situado en el top-15 del medallero.

España acabó en decimoquinta posición en un medallero que estuvo encabezado por China con 44 metales, por delante de Estados Unidos (23) y Rusia (12). Sólo en Salt Lake City 2022 (Estados Unidos), en unos Juegos donde se lograron siete medallas (tres oros, dos platas y dos bronces), se superó esta cifra.

"27 Países han ganado medallas en estos Juegos. El récord anterior era de 25 y se estableció en Lillehammer 1994, así que se ha batido un récord de 32 años. Estamos muy contentos", aseguraba Craig Spence, jefe de Marca del Comité Paralímpico Internacional, como balance de los Juegos.

Higinio Rivero y Javier Marcos ponen el broche final

La última jornada estuvo marcada por la participación de los dos últimos representantes españoles. El vizcaíno Higinio Rivero, en la categoría sentado, acabó en vigésima posición en los 20 kilómetros de esquí de fondo. Y el esquiador madrileño Javier Marcos, que cerraba la participación española, acabó descalificado en la prueba de eslalon tras saltarse una puerta en la segunda manga.

"Después de la caída en el gigante, que acabé en el hospital con cuatro puntos, estaba con muy mal sabor de boca, pero al final he podido competir en eslalon y he disfrutado las bajadas. No son los resultados que me gustaría, puedo estar más arriba, pero me voy contento a casa", afirmaba el madrileño.

Audrey Pascual y la delegación española, recibidos por todo lo alto

Todos ellos han sido recibidos este lunes como héroes a su regreso a España. Aunque la que se ha llevado todo el protagonismo ha sido Audrey Pascual, autora de los cuatro metales con los que se ha saldado la participación española en Milano-Cortina 2026.

"Todavía no soy consciente de haber ganado cuatro medallas. Sí que ha sido el sueño desde que empecé más o menos a hacer deporte, pero bueno, cuatro medallas en la maleta paralímpicas es una locura", afirmaba la madrileña a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto al resto de la delegación española.

Tanto ella como el resto de españoles eran recibidos por amigos y familiares, que les han brindado una gran acogida. "La verdad que me hace mucha ilusión. También llevo mucho tiempo fuera de casa y sin ver a mis amigas. Entonces, que vengan aquí es genial. No me lo esperaba porque pensaba que iba a ser un recibimiento rápido en casa, pero bueno, muy feliz de que también lo hayan estado viendo y lo hayan vivido conmigo", indicó Pascual.