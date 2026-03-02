Attaoui y Quique Llopis se lo creen y mandan un mensaje de aviso: "No firmo el bronce... Vamos a ir al Mundial a por el oro”

El velocista valenciano se ve ahora para pelear por la final de los 600 vallas, pero tiene tiempo para afinar y alcanzar la meta que se ha marcado

Con la duda de qué pasará con Jordan Díaz, que no pudo competir y tiene hasta el próximo domingo para hacer la mínima, las principales estrellas del atletismo español han mostrado el gran momento en el que están en un Campeonato de España de pista cubierta celebrado en Valencia que sirvió también como test para el Mundial de Torun (Polonia) que llega en poco más de dos semanas.

En el velódromo Luis Puig de la capital del Turia se hicieron mínimas para este Mundial y las figuras, salvo el mencionado Díaz, ratificaron su papel de líderes de equipo español. Especialmente un Quique Llopis, que volvía a batir a Asier Martínez en la final de los 60 metros vallas o un Mohamed Attaoui que no tuvo problemas para ratificar su superioridad en los 800 metros.

“De momento, solo me he centrado en afinar lo máximo posible estas tres semanas que quedan y llegar a Torun en mi pico de forma”, avisaba el mediofondista cántabro, de nuevo campeón de España y que partirá como uno de los favoritos para sumar una medalla en el Mundial después de su papel en el 800 en la última cita mundialista al aire libre de Tokio, donde se quedó a las puertas de las medallas. “Soy bastante polivalente y sé correr de todas las maneras”, añadía sobre la forma en la que había ganado en Valencia, muy cómoda pese a ser una carrera diferente a las que habitualmente afronta.

Quique Llopis espera dar el paso adelante en Torun

Si Attaoui es optimista para el Mundial de Torun, la otra gran estrella masculina que viajará a la cita polaca, Quique Llopis, es aún más ambicioso. El velocista valenciano tenía más competencia para revalidar su título de campeón, ya que Asier Martínez es un rival de primer nivel, pero ganó con solvencia.

Y ahora apunta a un Mundial donde ya no mira al podio, sino al título. “No firmo el bronce, siempre somos ambiciosos y queremos más. Vamos a ir al Mundial a por el oro”, afirma un Llopis que fue cuarto en 110 metros vallas en el Mundial a aire libre de Tokio 2025, el mismo puesto que ocupó un año antes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El atleta valenciano venció en Valencia con un 7.45 que le daría un puesto con los mejores en la cita mundialista, pero espera afinar aún más en las tres próximas semanas para poder dar ese paso más que le dé la opción de medalla. “El 7.45 nos permitiría estar en la final, pero en un gran campeonato lo importante es no fallar. Tendremos tres rondas y la podemos cagar en las tres mangas, cualquier rival. El objetivo es ir pasando de ronda y, en la final, salir con todo y arriesgar”, avisa Llopis tras vencer en e Nacional celebrado en casa.

La RFEA ofrecerá en los próximos días la lista para Torun, donde, viendo el nivel que han dado en Valencia, espera conformar un equipo con aspiraciones. Aún esperará hasta el domingo para ver si puede entrar Jordan Díaz o meter a algún atleta más con mínima. Lo que está claro es que podrá contar con sus estrellas, que llegarán muy bien.