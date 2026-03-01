Domen Prevc vuela hacia el título de la Copa del Mundo tras Milano Cortina

El saltador esloveno suma su sexta victoria seguida en la Copa del Mundo de saltos de esquí; la italiana Sofia Goggia gana en el segundo supergigante de Andorra y se resarce de su mala actuación en los Juegos de su país

En Milano-Cortina le costó, pero ha sido volver a la Copa del Mundo y el esloveno Domen Prevc siguió arrasando, como viene haciendo toda la temporada. El sábado ya avisó con su dominio en la primera prueba de vuelo de Kulm (Austria) y este domingo, en la segunda, ha mantenido su tiranía.

Triunfo de Prevc, con 463.2 puntos, por delante del austriaco Stephan Embacher (438.4) y el noruego Johann Andre Forfang (405.5), que completaron el podio en el trampolín austriaco.

Con esta victoria, Domen Prevc amplía su ventaja al frente de la Copa del Mundo, donde no pierde desde el 11 de enero y ya suma seis triunfos consecutivos. No hay que olvidar que también se hizo a principios de año con los Cuatro Trampolines.

La semana próxima tendrá la posibilidad de seguir ampliando su número de victorias, ya que se disputarán los primeros eventos de trampolín largo después de los Juegos Olímpicos.

Sofia Goggia acaricia la Copa del Mundo de supergigante

Si Prevc sufrió en la cita olímpica italiana, la transalpina Sofia Goggia fracasó. La líder de la general en supergigante de la Copa del Mundo se llevó varios chascos en casa y dejó todo el protagonismo en los Juegos a su compatriota Brignone.

La mala inercia parecía mantenerse en el regreso a la Copa del Mundo, en la prueba disputada en el sector Grandvalira El Tarter, en Andorra, pero si bien el sábado solo pudo sacar un resultados discreto, este domingo ha vuelto por sus fueros para ratificar su dominio en el supergigante.

Goggia dio una exhibición en la estación andorrana y paró el crono en 1:25.95, 31 centésimas menos que la noruega Kajsa Vickhoff Lie, que ya se veía con el triunfo en su poder. Y que, de hecho, fue tercer, ya que la alemana Emma Aicher, también la superó por 7 centésimas.

El triunfo de Goggia le permite alcanzar los 420 puntos en la general y ampliar su ventaja en la Copa del Mundo sobre una Alice Robinson que acabó en séptima posición y que ahora se queda con 336 puntos, a 84 puntos de la italiana. La próxima Copa del Mundo en Val di Fassa podría decidir el triunfo final.

"Hoy he hecho un supergigante muy sólido y la línea y la estrategia ha salido como habíamos planeado, es decir, entrando desde la parte central y siendo mucho más correcta que en el supergigante del sábado. He tenido velocidad y estoy bastante contenta ya que tenía que esquiar fuerte para conseguir una gran victoria. (...) He ganado lo que había perdido ayer. No pienso aún en la general", aseguraba Sofia Goggia.