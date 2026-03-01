El sevillano Luis Astolfi devela que padece ELA

El jinete andaluz, cuatro veces olímpico, asegura que ya empieza a notar los efectos de la enfermedad, pero que va a seguir trabajando y montando a caballo mientras pueda

El jinete sevillano Luis Astolfi, uno de los grandes referentes del deporte hispalense y andaluz en las últimas décadas y cuatro veces olímpico en hípica, ha desvelado este domingo que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El que durante estos años ha sido un referente en salto de obstáculos, modalidad en la que participó en dichos Juegos Olímpicos de Verano y en la que logró dos diplomas olímpicos en la competición por equipos en Los Ángeles 84 y Barcelona 92, asegura que piensa "seguir montando" pese a ello.

A sus 65 años, Astolfi reside en Florida (Estados Unidos), desde donde hizo oficial la noticia en una entrevista con el diario digital 'elpespunte'. El jinete sevillano declaró que "la gente no sabe nada", pero que le ha sido diagnosticada esta enfermedad (ELA), al tiempo que añadía que se encuentra "bien", pero que ya se está "notando en el habla" algunos síntomas de la enfermedad degenerativa y que tiene "un brazo un poquito peor".

El jinete sevillano piensa seguir montando

"No tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que mientras pueda, seguiré trabajando. De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. Y no soy una persona de comerme el coco. Puedo valerme por mí mismo para todo y pienso seguir montando", añadía el jinete andaluz en dicha entrevista.

De hecho, no sólo va a seguir haciendo vida normal mientras pueda, sino que asegura que tiene intención de mantenerse "trabajando todo" lo que pueda. Astolfi considera que así tiene "poco tiempo para pensar en otra cosa", aparte de que quiere seguir porque le "apasiona el mundo del caballo", que ha sido su vida y que seguirá en él "hasta que Dios diga".

Luis Astolfi sí deja la competición

Lo que sí ha hecho es dejar de competir, aunque era también por otros motivos previos a que le detectaran la esclerosis lateral amiotrófica. "Tengo un brazo regular que ya estaba dañado de un accidente", se justifica el deportista sevillano para confirmar el paso atrás en la competición.

Luis Asfolfi cumplirá en poco más de un mes los 66 años y, aunque ahora ha dejado de competir, lo ha seguido haciendo todo este tiempo, desde que despuntara muy joven y se convirtiera en uno de los mejores jinetes de España y del mundo.

A esos dos diplomas olímpicos por equipos añade un Top-10 y otros dosTop-20 individuales en citas olímpicas, en las que compitió entre Los Ángeles 84 y Sídney 2000. Habitual de su club de toda la vida, Pineda, Astolfi ha logrado fuera de los JJ.OO., títulos nacionales e internacionales que le han aupado como uno de los mejores jinetes españoles de la historia.