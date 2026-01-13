Otro oro para la española Audrey Pascual, que apunta a lo máximo en los Juegos de Milán-Cortina 2026

La esquiadora madrileña acumula ya siete medallas, entre ellas cinco oros, en lo que llevamos de temporada tras su triunfo en Saalbach (Austria)

Con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 a tres semanas vista y con los deportistas ultimando su preparación o, incluso, cerrando su clasificación, la progresión de los que tienen plaza fija en los Paralímpicos, que se van a celebrar en Milán-Cortina d'Ampezzo en marzo, es más pausada. Aunque algunos, como la esquiadora madrileña Audrey Pascual, han demostrado desde el primer día de la presente temporada que lo de tomárselo con calma no va con ella.

Si en sus primeras carreras de la temporada ya se ha llevado casi todos los oros posibles, Pascual ha logrado este martes uno más en el descenso de la Copa del Mundo, en la categoría la clase LW12-2, celebrada en Saalbach (Austria). La esquiadora madrileña es la mayor esperanza española en los Juegos Paralímpicos y con este nuevo éxito refrenda su candidatura a las medallas para los Juegos que arrancan el próximo 6 de marzo.

“Durante estos meses he estado entrenando tanto esquí en nieve como físico. Sobre todo por no perder el contacto con la nieve y no perder el ritmo y que todo pueda ir rodado”, avisaba antes de arrancar. Los resultados están demostrando que su preparación era la adecuada. Pascual empezó la temporada con un triplete de oros en la Copa del Mundo celebrada en Steinach Am Brenner (Austria), siguió con una plata en descenso en Santa Caterina (Italia) y, en su última prueba, logró un oro y una plata en gigante en Saint Moritz (Suiza). En Saalbach ha hecho el cuatro de cuatro en podios, con un nuevo oro.

"Esta temporada de Juegos, que son mis primeros, quiero hacer una buena carrera en los JJ.PP. y mantener el ritmo que llevaba el año pasado en las Copas del Mundo”, señalaba la madrileña antes de empezar a competir y tras coronarse el pasado año con el Globo de Cristal en SuperGigante.

A sus 21 años, Audrey Pascual ya es el referente del deporte de invierno paralímpico español. Aparte del Globo de Cristal, en 2025 consiguió la plata de eslalon en el Mundial de Maribor (Eslovenia) y sigue acumulando medallas en diferentes pruebas de la Copa del Mundo. Sólo este año ya suma siete tras la lograda hoy en Saalbach. Desde que en 2018 empezara a competir con sólo 15 años, la madrileña ha demostrado unas condiciones innatas para la práctica del esquí alpino. Entonces se estrenó con el título de la Copa de Europa, avisando de lo que llegaría más tarde.