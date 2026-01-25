Ana Alonso fija el objetivo para los Juegos Olímpicos de Invierno: "Tenemos una clara opción de volver a conseguir un oro 50 años después"

La esquiadora de 31 años será la única representante de Andalucía en los Juegos de Milán-Cortina 2026 que se disputan del 6 al 22 de febrero

Ya queda menos. En algo más de 10 días se dará el pistoletazo de salida los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, una cita en la que habrá hasta 20 deportistas españoles entre los que se encuentra la granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras del esquí de montaña y que no se corta a la hora de analizar la presión que siente al llegar a una cita tan emblemática como una de las favoritas al oro.

"Siempre he dicho que alguna presión existe, porque al final vamos como una clara opción de volver a conseguir un oro después de unos 50 años. Obviamente, eso pesa. Pero siempre lo he visto como una suerte, porque creo que al final ojalá el esquí de montaña, no sólo por nosotros, sino por toda la gente que ha venido antes, que ha trabajado muy bien, acabe siendo puntero en un deporte de invierno en España, algo que parece inviable o imposible, antes. Nosotros estamos demostrando que sí que se puede", comenta en declaraciones recogidas por EFE antes de dejar claro que verse en la actual situación la convierte en una privilegiada.

"Creo que hay que disfrutar esto. Es una suerte poder estar en la cima de un deporte y presentarte en unos Juegos como clara favorita. Así que pienso que es una presión, pero también es algo muy bonito. Es un privilegio, más que otra cosa", recalca.

La recta final de la preparación de Ana Alonso

Ya con la mente puesta en los Juegos de invierno, la esquiadora de 31 años nos explica cómo será la recta final de sus entrenamientos de cara a llegar a una competición en la que luchará por España el 19 de febrero –Milán-Cortina 2026 va del 6 al 22 de febrero–.

"Nos quedan dos semanas de entrenamientos en la sierra. Luego volveré a competir en las Copas del Mundo de Boi Taüll, que al final allí tenemos las dos pruebas que van a ser olímpicas. Competimos en casa, que siempre es una gran motivación. Y luego, vuelta a Sierra Nevada para hacer las últimas dos semanas de entrenamientos de calidad antes de los Juegos para llegar a tope", subraya.

El trabajo duro, algo común a los grandes competidores

Por último, Ana Alonso deja de lado los tópicos para afirmar que el trabajo duro no asegura nada, siendo algo que se da por hecho en todo gran deportista. "Creo mucho en la energía, pero no sé. Todos los deportistas que vamos a estar en los Juegos hemos trabajado muchísimo. Ojalá nos saliera a todos el mismo día, pero eso es imposible. Ganar, sólo van a ganar unos, pero lo importante es centrarse en el proceso y disfrutarlo", sentencia.