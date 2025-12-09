Mateu Lahoz, sobre las decisiones de Quintero González en el Real Madrid - Celta: "Se precipitó muchísimo"

El excolegiado valoró la actuación del árbitro del encuentro del Bernabéu, donde mostró la tarjeta roja a Fran García, Carreras y Endrick, además de diferentes amarillas como a Rodrygo y Fede Valverde

La actuación de Quintero González en el partido entre Real Madrid y Celta del pasado domingo sigue dando de qué hablar. El árbitro, entre otras decisiones, expulsó a Carreras y Endrick antes de la finalización del choque en el Santiago Bernabéu. Además, el hecho de que mostrase diferentes tarjetas en muy poco tiempo ha sido objeto de debate. En este sentido, Mateu Lahoz, excolegiado, ha criticado la manera en la que condujo el encuentro, llegando a tal punto que los de Xabi Alonso acabaron con nueve futbolistas sobre el terreno de juego ante los de Giráldez.

Mateu Lahoz destaca la falta de experiencia de Quintero González

Mateu Lahoz fue uno de los protagonistas en el día de ayer del programa El Día Después de Movistar+. El exárbitro valoró la actuación de Quintero González en la derrota del Real Madrid contra el Celta en el Santiago Bernabéu: "No tenía el equilibrio emocional adecuado porque se precipitó muchísimo". Además, el excolegiado detalló concretamente en la tarjeta amarilla que ve en primera instancia Fran García, previa a su expulsión: "Se estaba quedando solo en el mano a mano Borja Iglesias, que es lo mejor para el juego. No era fuera de juego. Si hubiera dado la ventaja habría tenido más herramientas". De la misma manera, explicó sus sensaciones tras la roja vista al lateral izquierdo: "Estamos ya en el descuento, el Celta en su campo. Tchouameni, prácticamente en su zona, hace un saque en corto. No te compliques la vida. Para el arbitraje, las decisiones difíciles vienen solas. Deja sacar. No estás sacando ningún beneficio. Se trata de leer los partidos y para eso necesitas experiencia. Estoy seguro que aprenderá muchísimo de todo esto. Lo mejor que puede hacer un árbitro es siempre prevenir, no actuar, porque luego ya no llegas".

En cualquier caso, el nuevo 'pinchazo' del Real Madrid en LaLiga provocó un serio problema en el futuro más cercano de Xabi Alonso en el banquillo, ya que en el Santiago Bernabéu tuvo lugar un reunión para tratar de solucionar el mal momento del conjunto blanco, con Klopp, Zidane o incluso Arbeloa como candidatos a suplir al tolosarra. De esta manera, la plantilla pone el foco en el encuentro contra el Manchester City de UEFA Champions League, que tendrá lugar a las 21:00. El exentrenador del Bayer Leverkusen podría estar ante sus últimos días al frente del equipo merengue, ya que una derrota de Guardiola podría significar su destitución.

El Real Madrid, alarmado por la situación arbitral

El propio Xabi Alonso reconoció su disconformidad con la actuación de Quintero González. El entrenador del Real Madrid entra en unos días claves cuando las lesiones y las bajas en la plantilla no acompañan. A falta del último entrenamiento en Valdebebas antes del choque de mañana ante el Manchester City, el conjunto blanco podría recibir a los de Guardiola con hasta seis bajas, siendo todas ellas en la parcela defensiva: Alaba, Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen, Mendy y Militao, quedando a la espera de si el técnico tolosarra puede recuperar un efectivo para el importante duelo de la Copa de Europa.