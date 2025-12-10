Alineaciones Villarreal - Copenhage: Alineaciones probables de Villarreal y Copenhage en la jornada 6 de la Champions League

Los de Marcelino siguen buscando su primera victoria, esta vez será ante un Copenhage que no llega en su mejor momento

Este miércoles 10 de diciembre, el Villarreal disputa su sexto partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Copenhague. El encuentro se jugará en La Cerámica, a las 18:45 horas, en un duelo clave para que el conjunto de Marcelino consiga, por fin, su primera victoria en la competición.

El submarino amarillo afronta el choque con solo un punto en su casillero, sumado ante la Juventus en la segunda jornada. El resto han sido derrotas, dos de ellas por la mínima ante los italianos y el Pafos (1-0 en ambos casos). La línea de juego no está siendo mala, pero la falta de acierto ha penalizado al equipo. Ahora, con el apoyo de su afición, el Villarreal confía en romper la dinámica.

El Copenhague llega quinto en su liga con 28 puntos, a doce del liderato, tras encadenar dos derrotas consecutivas. Sin embargo, su cara en Champions ha sido distinta: venció por 3-2 al Kairat en su estadio y logró un meritorio empate en el Bay Arena ante el Bayer Leverkusen (2-2). El equipo danés sueña con meterse en el top 24 de la competición.

Bajas del Villarreal CF y Copenhague

Marcelino encara el encuentro con tres bajas de larga duración: Kambwala, que no volverá hasta enero por una lesión en los isquiotibiales; Logan Costa, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado y regresará en febrero; y Pau Cabanes, también con un cruzado roto, cuyo retorno no se espera hasta abril. Además, son duda Gerard Moreno, Santiago Mouriño y Thomas Partey, ausentes el pasado fin de semana ante el Getafe.

En el Copenhague, la enfermería también está llena. Mattsson, centrocampista clave, estará fuera hasta junio por un ligamento cruzado. Rodrigo Huescas, lateral derecho, sufre una lesión de rodilla y también apunta a reaparecer en verano. A ellos se suma Oliver Hojer, joven medio de 18 años, que lleva cinco partidos ausente y no tiene fecha prevista de regreso.

Marcelino apuesta por su once más competitivo

El Villarreal saldrá con varias novedades respecto al último encuentro liguero. Luiz Júnior seguirá bajo palos. En defensa, Pedraza y Pau Navarro ocuparán los laterales, con Veiga y Rafa Marín como pareja de centrales. En la medular, Comesaña y Pape Gueye formarán el doble pivote ante la baja de Parejo. Las bandas serán para Moleiro y Pépé, mientras que en ataque repetirán Ayoze Pérez y Mikautadze.

Copenhague: once tipo y nombres conocidos

El cuadro danés alineará a su once habitual, con jugadores reconocibles a nivel europeo como Zague, Delaney o Moukoko, referencia ofensiva con ocho goles esta temporada. Kotarski defenderá la portería. Zague y Marcos López serán los laterales, y la pareja de centrales será Pereira–Hatzidiakos. Clem y Lerager formarán el doble pivote, con Larsson y Robert en las bandas. Arriba, Moukoko y Claesson intentarán castigar cualquier error defensivo.

Onces probables del partido Villarreal CF - Copenhague, correspondiente a la jornada 6 de la Champions League

Villarreal CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Copenhague: Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Marcos López; Larsson, Clem, Lerager, Robert; Moukoko y Claesson.