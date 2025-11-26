Tenaglia, sobre el partido contra el Barcelona: "Es un gran rival pero tenemos plantilla para pelear"

El defensa del Alavés analizó, ante los medios de comunicación, el partido contra el equipo de Hansi Flick en el Camp Nou del próximo sábado, además de la sanción a Facundo Garcés, que le deja apartado del conjunto de Coudet

Tenaglia está siendo uno de los titulares y fijos para Coudet. El central ha dado un paso adelante en la que es su quinta temporada en el Alavés. Por otro lado, el conjunto vasco no atraviesa su mejor momento de forma en LaLiga, ya que vienen de firmar dos derrotas consecutivas, frente al Girona y Celta de Vigo. No obstante, el futbolista argentino afronta con ilusión el duelo de este sábado contra el Barcelona en el Camp Nou. El jugador de 29 años reconoce que el equipo de Hansi Flick es "un gran rival" pero "tenemos plantilla para pelear".

Tenaglia analiza el momento de forma del Alavés

En este sentido, Tenaglia, en primer lugar, valoró el encuentro del Alavés contra el Barcelona de este sábado en el Camp Nou: “Vamos a ir a hacer nuestro trabajo, a competir al 110% y a traernos un triunfo del estadio del Barcelona que sería muy lindo para nosotros. Sabemos los jugadores que tienen, pero es uno de esos partidos en los que hay que dar un plus. Si les das una mínima ocasión, son muy contundentes. Nos vamos a dejar la vida. Hay que respetarlos fuera de la cancha, pero dentro somos 11 contra 11. Tenemos que ir a defender lo nuestro y traer los tres puntos”.

Además, Tenaglia habló sobre el calendario que afronta el Alavés: “Tenemos que ir partido a partido. Pensamos sólo en el Barcelona y en hacer las cosas lo mejor posible, porque sabemos que es un gran rival, pero tenemos plantilla para pelear. Nos ha faltado un poco de gol. Estamos trabajando en eso. Nos han marcado poco, pero tenemos que trabajar en lo defensivo e insistir en el gol que es lo que nos está faltando. Jugamos muy bien al fútbol, pero nos falta ese toque final que es el más importante”. Por otro lado, el central de 29 años explicó sus sensaciones sobre el momento de Pacheco y su conexión en el conjunto de Coudet: “Me siento muy cómodo a su lado. Nos hablamos mucho dentro del campo. Es un chico que se lo deja todo, me gusta mucho compartir zaga con él y me alegro de su regreso después del golpe tan duro que tuvo”.

Tenaglia valora la sanción a Facundo Garcés

De esta manera, Tenaglia valoró la sanción a Facundo Garcés: “El golpe de Facu fue duro para todo el equipo. Era como un capitán más para nosotros por lo que hacía en el campo y en el vestuario. Sabemos que es una situación muy difícil y le mostramos todo nuestro cariño. Esperar que pase rápido para volver a tenerle con nosotros”.

Por último, Tenaglia detalló su posición de central con Coudet y su futuro en el Alavés: “Me gusta mucho. Tengo en el lateral a Jonny que es increíble como hace las cosas, le das la pelota y siempre tiene un segundo más que le hace salir jugando. Es un orgullo. Todavía me falta muchísimo. Le tengo mucho cariño a la ciudad y a la gente. El club que confió en mí cuando estaba en Argentina y trato de devolverlo dejando todo dentro del campo. Ojalá sean muchos más partidos defendiendo esta camiseta”.