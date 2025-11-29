Coudet, satisfecho salvo por el resultado: "Estoy contento porque vi un equipo valiente"

El preparador babazorro lamentó las ocasiones falladas aunque se mostró orgulloso por la actitud de sus pupilos en un campo complicado: "Lo que se dio fue lo planeado salvo lo de acabar perdiendo"

Eduardo Coudet, entrenador del Deportivo Alavés, se mostró orgulloso de sus jugadores pese a la derrota en el Camp Nou, donde dieron la cara y tuvieron ocasiones para empatar el duelo antes de que Dani Olmo firmara la sentencia en el tiempo añadido. "Creo que hicimos una buena primera mitad en la que intentamos jugar al Barcelona de igual a igual, tomando riesgos. En la segunda, teníamos que ser cortos, estar en partido y tratar de generar situaciones. Lo que se dio fue lo planeado, salvo lo de acabar perdiendo. Tuvimos varias y muy claras pero en Barcelona hay que ser muy certero. El plan lo ejecutaron a la perfección pero faltó el acierto", lamentó el técnico argentino.

Ocasiones muy claras falladas

"Los dos porteros hicieron un gran partido. Luego llegas al vestuario y ves que Guridi estaba habilitado en la jugada final en la que le cobraron fuera de juego. Ante un rival de tanta jerarquía, nos vamos con la sensación de un gran juego. Pero las sensaciones no te dan puntos. La forma de sostener el partido me hace pensar que llegarán los buenos resultados y que se nos abrirá el arco al final. Hemos generado mucho ante un gran rival y hasta el minuto 47 de la segunda parte estuvimos ahí".

El resultado final quizás es abultado

"El 2-1 habría quedado mejor pero ellos tienen jugadores de jerarquía y cuando tienen ocasiones no te perdonan. Si tomas riesgos en la salida, aceptas riesgos. Por las pérdidas y por las ganas de manejar el balón. Si no sacamos al Barcelona de su habitat natural no íbamos a luchar por el partido. No podíamos ser un equipo hundido. Tomas riesgos y lo acabas pagando. Hemos tenidos pérdidas pero por arriesgar. También es verdad que eso nos ha permitido generar ocasiones de gol. Nosotros vinimos a ganar pero luego hay que respetar al rival y para llevarte los tres puntos tienes que meter todas las que tienes".

Un Barça superior pero dieron la cara

"Nosotros vamos de tú a tú con todos. Sé que tienen mucha gente ofensiva, importante pero igual tienen algún déficit como la recuperación. De ahí que tratamos de manejar la pelota, de presionar y tratar de robar sus posesiones. Pero si les das espacio, te lastiman mucho. Preparamos el partido muy bien y los jugadores ejecutaron el plan a la perfección. Luego ellos marcan y nosotros no. Tienen un plantel espectacular y un entrenador de primer nivel. Para crecer hay que estar a la altura de los mejores. Estoy contento porque vi un equipo valiente".

El partido de Lucas Boyé

"Era el punta de lanza, donde tratábamos de romper. Por eso pusimos dos jugadores abiertos que suelen tener duelos individuales. Pero no se nos dio al final. Además, ellos tienen a un tercer defensa con el portero, que juega muy bien con el pie. Son muy buenos, la verdad. Todos ellos".