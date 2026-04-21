En el Celta de Vigo no pierden de vista a Málaga y Racing de Santander en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Balaídos cuenta en Segunda división con Carlos Dotor y Damián Rodríguez, ambos cedidos en equipos que están peleando por el ascenso a Primera

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez afrontará este próximo miércoles su duelo de la jornada 33 de LaLiga EA Sports ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Un total de siete jornadas quedan para que acabe el campeonato en Primera pero los celestes, una vez que concluya la competición propia, mirarán a LaLiga Hypermotion y especialmente a dos de sus jugadores cedidos: Carlos Dotor y Damián Rodríguez.

Carlos Dotor y Damián Rodríguez, ambos centrocampistas, están tratando de sumar un buen puñado de minutos en el Málaga y en el Racing de Santander respectivamente para que estos les sirvan el próximo curso en el Celta de Vigo. Un total de seis jornadas quedan para la conclusión de la Liga regular en Segunda aunque después llegará el play off para los clasificados del tercero al sexto.

Carlos Dotor y la pelea por el play off de ascenso en el Málaga

Carlos Dotor llegó al Málaga el pasado verano en calidad de cedido desde Balaídos y en la que suponía su tercera aventura a modo de préstamo en las últimas tres campañas. Carlos Dotor había pasado anteriormente por Sporting de Gijón y por Real Oviedo el pasado curso ya que disputó media campaña en cada uno de los conjuntos asturianos.

Carlos Dotor por lo tanto buscaba esa continuidad necesaria para mostrar su mejor nivel y por el que el Celta de Vigo pagó 3 millones de euros al Real Madrid en el verano de 2023. En el Málaga, el jugador cedido por los vigueses se ha convertido en un fijo, tanto a las órdenes de Sergio Pellicer como de Funes.

La llegada de este último supuso un giro radical en el rendimiento del Málaga, que pasó de pelear por eludir el descenso a estar a falta de seis jornadas con posibilidades reales de disputar el play off de ascenso a Primera o incluso meterse entre los dos primeros clasificados para lograr el ascenso directo.

Dotor ya suma más de 2.000 minutos con el Málaga en lo que va de temporada entre Liga y Copa del Rey, recuperando incluso la titularidad tras una inoportuna lesión de hombro que le llevó a estar de baja tres jornadas. Dotor tiene contrato en el Celta de Vigo hasta junio de 2028.

Damián Rodríguez se gana el ascenso a Primera con el Racing de Santander y un puesto en el Celta de Vigo

Damián Rodríguez si ha contado con más oportunidades para demostrar su nivel en el Celta de Vigo, incluso el centrocampista de 23 años formado en la cantera viguesa, estuvo hasta el mes de enero en la disciplina de Giráldez. La falta de minutos y el encontrarse en plena formación, el Celta apostó por su salida rumbo al Racing de Santander.

Tras jugar más de 15 partidos el pasado curso con el Celta de Vigo de Giráldez, Damián Rodríguez asumió su nuevo papel saliendo de Balaídos y siendo importante para José Alberto desde su llegada al Racing de Santander (más de 800 minutos en 15 partidos).

Aunque en las últimas jornadas ha perdido la condición de titular en el Racing de Santander, apunta a ser uno de los jugadores que aparezca en la lista de los que lograron devolver a Primera al cuadro del Sardinero. Damián Rodriguez tiene contrato con el Celta de Vigo hasta junio de 2028.