La opción de Lucas Rosa para los laterales en la agenda del Celta de Vigo

El futbolista brasileño tiene aún tres años más de contrato con el Ajax y su fichaje no sería fácil, aunque sus cualidades y polivalencia encajarían en la idea de la entidad gallega

Aunque queda mucho mercado por delante y los movimientos son lentos, como advertía la propia Marián Mouriño, el Celta de Vigo se mueve en la planificación de su plantilla para su nueva temporada en la que nuevamente jugará la Europa League. Un nombre relacionado con el club vigués es el de Lucas Rosa.

Según el periodista Alberto Bravo, el Celta de Vigo tiene en su agenda a Lucas Rosa para este verano. Se trata de un futbolista brasileño de 26 años que pertenece al Ajax con el que tiene tres años más de contrato. El jugador, que conoce la competición española por su paso por el Valladolid, se desenvuelve por los dos laterales, una polivalencia interesante para los planes de Claudio Giráldez. En cualquier su llegada a Balaídos no sería sencilla.

El Ajax fichó a Lucas Rosa por 3 millones de euros en el mercado de invierno de 2025

Lucas Rosa emergió en el fútbol profesional de la cantera del Valladolid, aunque antes estuvo en las categorías inferiores de la Juventus y el Palmeiras. Después de jugar con el primer equipo de Valladolid en Primera y Segunda, el Ajax se hizo con sus servicios en el mercado de invierno de 2025 a cambio de 3 millones de euros.

Con contrato con el Ajax hasta el verano de 2029 su salida no es fácil, aunque es un futbolista que sigue el Celta de Vigo. Su tasación, según el portal especializado Transfermarkt, está en 5 millones de euros. Lateral derecho con la capacidad de actuar en el izquierdo, Lucas Rosa encajaría en las necesidades de los gallegos.

Los números de Lucas Rosa en el Ajax, donde ahora llega Míchel

Así Lucas Rosa ha disputado esta temporada 33 partidos entre las distintas competiciones con el Ajax. Un habitual en las alineaciones del conjunto neerlandés que ahora cambia de inquilino en el banquillo. Un club al que ahora llega Míchel, el que fuera técnico del Girona hasta hace unos meses.

El Celta de Vigo necesita reforzar sus carriles, tan importantes en los esquemas que plantea Claudio Giráldez. Todo apunta además que, salvo sorpresa mayúscula, perderá como efectivo a Óscar Mingueza, quien acaba contrato con los gallegos y no seguirá en Balaídos. Un futbolista menos para otro año cargo de competiciones.

Marián Mouriño advierte de la lentitud del mercado en esta fase

En cualquier caso, tanto el Celta de Vigo como el resto de clubes se mueven aún poco. Lo decía Marián Mouriño, presidenta del Celta este mismo lunes. "Con el Mundial todo está muy lento. Con más calma de lo habitual y hay que tener paciencia", advertía aunque también recordaba: "No sabemos qué va a pasar. Trabajamos todos los días para la planificación del mercado. Ya está Febas aquí, ya vino Álvaro y ya renovamos a Iago".

El siguiente paso en concretarse bien podría ser Marcos Alonso. El veterano jugador cuenta con una oferta sobre la mesa para su renovación. Existe optimismo aunque aún no hay respuesta, algo de lo que también hablaba la presidenta del Celta: "Está de vacaciones, hay que dejarlo descansar un poco, se lo ha ganado. Estamos respetando sus tiempos y sus vacaciones", comentaba al respecto Mirián Mouriño.