Al Celta le sale a la perfección la jugada con Damián Rodríguez

El centrocampista decidió marcharse del RC Celta durante el pasado mercado de fichajes de invierno debido a la falta de minutos que estaba teniendo en esta temporada. Se fue al Racing de Santander en donde está cumpliendo con los objetivos que se había marcado

El RC Celta desde la lejanía que el movimiento que hizo en su día con Damián Rodríguez le está saliendo a la perfección. El club gallego le dio salida al centrocampista debido a la falta de minutos que estaba teniendo en esta temporada y lo mandó cedido al Racing de Santander con la intención de que adquiriera minutos y mucho juego para que se desarrollara como jugador. Objetivo que está cumpliendo de sobras y que no deja de ser beneficiosa para el propio RC Celta de cara al futuro mercado de fichajes de verano.

Damián Rodríguez no estaba jugando prácticamente nada en el RC Celta durante el primer tramo de temporada lo que propició que el futbolista estuviera abierto a salir en el mercado invernal. Un movimiento al que dio luz verde cuando se le presentó la posibilidad de fichar por el Racing de Santander, uno de los mejores equipos de Segunda división.

La aventura en el Racing de Santander no le puede estar saliendo mejor al centrocampista ya que ha disputado 11 partidos y 666 minutos desde su llegada, siendo titular en la gran mayoría de ellos. Es justo lo que buscaba Damián Rodríguez, pero también lo que deseaba el propio RC Celta quien quería que el jugador tuviera mucho minutos.

El plan del RC Celta con Damián Rodríguez el próximo verano

El futuro de Damián Rodríguez está por decidirse el próximo verano, justo cuando se abra de nuevo el mercado. El centrocampista va a volver al RC Celta porque está cedido sin opción a compra para el Racing de Santander. El canterano tiene contrato con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2028 y el club gallego va a tener que tomar una decisión con su futbolista.

Dos escenarios hay encima de la mesa con Damián Rodríguez. El primero de ellos es que el futbolista haga la pretemporada con el equipo que entrena Claudio Giráldez y que convenza al técnico de que puede ser más útil que en esta temporada. Por otro lado, está la posibilidad de volver a poner al centrocampista en el mercado, existiendo la opción de que se marche en calidad de cedido de nuevo o, por su parte, sea traspasado de manera definitiva.

Sea como fuere, este verano se presenta fundamental de cara al futuro de un Damián Rodríguez que ya dijo cuando se incorporó al Racing de Santander que no se le caían los anillos para buscar minutos fuera del RC Celta. "Salir de casa siempre es difícil, llevaba toda la vida allí, pero no estaba jugando y lo mejor era encontrar una opción para salir. Vengo con muchas ganas y con la ilusión de vivir mi primera experiencia fuera".