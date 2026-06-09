El Celta entra en las diez marcas más valiosas del fútbol español

El club gallego recibió el sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera y la presidenta Marián Mouriño repasa el crecimiento del club

El Celta de Vigo no sólo presume de haber logrado dos clasificaciones para la Europa League, sino que también lo puede hacer de la fortaleza de marca y del crecimiento que viene experimentado en esta parcela.

"Este reconocimiento y los datos que se ponen sobre la mesa confirman que el crecimiento del Celta es el resultado de una visión a largo plazo basada en la transparencia, la sostenibilidad y una gestión responsable", decía Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, en un acto celebrado en el Salón Regio de A Sede (Vigo) y en el que estuvo presente Javier Tebas, presidente de LaLiga, Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España. La máxima mandataria celeste también tuvo tiempo para repasar algunos asuntos de la actualidad del club.

El informe que coloca al Celta de Vigo como la séptima marca de fútbol que más mejora a nivel mundial

Una reflexión de Marián Mouriño apoyada en el informe Brand Finance Football 50 2025. Coloca al Celta de Vigo como la séptima marca de fútbol que más mejora a nivel mundial en este apartado. El indicador mide la percepción, reputación y reconocimiento de una marca en diferentes mercados, pasa de 51 a 57 puntos sobre 100, lo que supone un crecimiento del 12%.

"Entrar por primera vez entre las diez marcas más valiosas del fútbol español, con uno de los mayores crecimientos del sector, nos llena de orgullo, pero también nos reafirma en nuestro compromiso de seguir generando valor para nuestros aficionados, para Vigo y para todo nuestro entorno", recordó Marián Mouriño.

Los números del crecimiento del Celta de Vigo

Mouriño destacó que “por primera vez en su historia” el Celta se ha situado entre los diez clubes españoles con mayor valor de marca, con una valoración de 54 millones de euros, un dato que supone un crecimiento anual del 26 por ciento, el segundo mayor incremento de LaLiga, solo por detrás del Athletic Club.

"Somos conscientes de que el crecimiento de nuestro club pasa por el proyecto Celta360, un ecosistema que estamos construyendo para que el patrimonio del club siga siendo un valor estratégico e identitario. Celta360 representa la evolución del modelo tradicional del club hacia un espacio deportivo completo, capaz de generar impacto competitivo, académico y empresarial", completó la presidenta del Celta de Vigo.

El Celta de Vigo recibió el sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera

Durante el acto, en el que estuvo presente su padre Carlos, expresidente celeste, la dirigente también ensalzó la fortaleza patrimonial del club, que cuenta con 57 millones de euros de patrimonio neto, así como los 191 millones de euros de ingresos totales generados y los 72 millones de euros invertidos durante los últimos cinco años.

La entidad gallega recibió este lunes el prestigioso sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera por parte del Consejo General de Economistas de España y LaLiga, en un acto celebrado en el Salón Regio de A Sede (Vigo).