El Leganés se frota las manos: ingreso millonario en camino por Diomande

El Leganés podría ingresar una cifra millonaria gracias a una futura venta de Yan Diomande

El Liverpool ya planifica su futuro y ha colocado a Yan Diomande como prioridad absoluta para reforzar su ataque. El joven talento del RB Leipzig es visto como el posible sustituto natural de Mohamed Salah, cuya etapa en Anfield podría estar entrando en su fase final.

Distintas fuentes apuntan a que el club inglés ya ha dado pasos firmes, manteniendo contactos directos y conversaciones avanzadas con el entorno del futbolista. En esta carrera, el Liverpool partiría con ventaja clara frente a otros pretendientes como el Paris Saint-Germain. El objetivo es inequívoco: incorporar un jugador con velocidad, desborde, juventud y proyección mundial.

Un precio desorbitado que marca el mercado

El Leipzig no está dispuesto a negociar fácilmente y ha fijado una cifra de salida superior a los 100 millones de euros, dejando claro que solo escuchará ofertas realmente contundentes. Este precio responde tanto al rendimiento inmediato como al enorme potencial de crecimiento del jugador.

A sus 19 años, Diomande ha firmado una temporada brillante con 13 goles y múltiples asistencias, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la Bundesliga. Su estilo combina explosividad, regate eléctrico, potencia física y eficacia de cara a portería, lo que lo convierte en un perfil altamente diferencial.

Además, el club alemán trabaja en una mejora contractual con subida salarial, intentando asegurar su continuidad. Sin embargo, el interés de equipos como el Liverpool o el Manchester United podría dinamitar cualquier intento de retención.

El Leganés, gran beneficiado en la sombra

El CD Leganés sigue muy de cerca la evolución de la operación. El conjunto madrileño incluyó una cláusula que le garantiza el 10% de la plusvalía de una futura venta, lo que podría traducirse en un ingreso cercano a los 8 millones de euros.

Teniendo en cuenta que fue vendido por 20 millones, esta operación supondría un beneficio histórico para la entidad pepinera, convirtiéndose en la mayor operación económica indirecta de su trayectoria.

Más nombres sobre la mesa para reforzar las bandas

Aunque Diomande es la opción preferida, el Liverpool no descarta ampliar su apuesta ofensiva. En ese contexto aparece Bazoumana Touré, jugador del Hoffenheim, como alternativa más accesible.

La posibilidad de fichar a ambos no está descartada, especialmente ante la necesidad de sumar profundidad, desequilibrio y variantes tácticas en las bandas. La combinación de perfiles —uno más orientado a la derecha y otro a la izquierda— aportaría equilibrio y versatilidad ofensiva.

Un talento generacional llamado a brillar

El crecimiento de Diomande ha sido explosivo y meteórico. En muy poco tiempo ha pasado de ser una promesa a consolidarse como uno de los jugadores más codiciados del fútbol europeo. Su juventud, rendimiento inmediato y margen de mejora lo convierten en un activo de valor incalculable.

El Leipzig intenta blindar a su estrella, pero el poder económico de los grandes clubes y el interés creciente hacen que su salida sea una posibilidad muy real. Todo apunta a que será uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, con opciones de marcar una nueva era en el fútbol internacional.