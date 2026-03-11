Dani Rodríguez marca el ritmo del Leganés y confirma el éxito de su llegada a Butarque

El centrocampista ya ha sumado dos asistencias que permitieron al cuadro de Igor Oca llevarse cuatro puntos con un triunfo ante el Granada y un empate ante la Cultural Leonesa

El Leganés llevó a cabo en el último mercado de fichajes de invierno un movimiento que fue toda una declaración de intenciones desde Butarque. El cuadro pepinero firmaba como agente libre a Dani Rodríguez después de que el gallego saliese del Mallorca tras rescindir su contrato.

Dani Rodríguez no era ni mucho menos un agente libre que ningún equipo quisiese y es que el centrocampista de 37 años tenía detrás el interés de equipos de Primera. El Leganés fue en serio a por Dani Rodríguez y finalmente lo sumó a la causa pepinera para pelear por la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Dani Rodriguez transforma su fichaje en puntos para el Leganés

Dani Rodríguez ha caído de pié en el Leganés y para demostrarlo solo hace falta observar sus números con el cuadro de Igor Oca. Con siete participaciones, seis de ellas como titular y un total de 509 minutos en Liga, el apodado 'Tigre de Betanzos' ya ha repartido dos asistencias igualando a otros compañeros del conjunto madrileño como Rubén Peña, Duk o Naim García.

Esas asistencias de Dani Rodríguez con el Leganés no han sido baladís ya que se han transformado en puntos, lo que habla y muy bien de la experiencia de un jugador que tras siete temporada y media en Mallorca, ha sabido no bajar su nivel competitivo. La primera asistencia decisiva de Dani Rodríguez con el Leganés llegó en la jornada 25 ante el Granada.

El gallego la ponía perfecta para que Gonzalo Melero hiciese el único tanto del encuentro y por lo tanto sumasen los pepineros tres puntos. En la 27, Dani Rodríguez volvió a demostrar su veteranía para en el 89 y con el marcador 0-1 en contra, ponérsela en un lanzamiento a balón parado a Asué para que este hiciese el 1-1 cuando la derrota ante la Cultural Leonesa acechaba.

Dani Rodríguez puede presumir por tanto de haber asistido en cuatro puntos para el Leganés tras los regalos ante Granada y Cultural Leonesa. Pero estos cuatro puntos hay que verlos con la suficiente perspectiva ya que sin ellos, el Leganés estaría en puestos de descenso en LaLiga Hypermotion por debajo de los 31 que ahora mismo suma el Huesca.

Dani Rodríguez asume galones de líder en el Leganés

Además de esas dos asistencias, Dani Rodríguez es un auténtico generador de peligro con 11 ocasiones de gol. Este dato cobra más valor si cabe cuando se observa que es el sexto jugador de LaLiga Hypermotion (de los 86 fichajes que se realizaron en el mercado de invierno) que más aporta a su equipo entre goles y asistencias. Si solo nos atenemos a las asistencias, Dani Rodríguez es el segundo que más asistencias ha repartido desde que se cerró su llegada en el mercado de fichajes de invierno.

Pero no solo se queda ahí Dani Rodríguez sino que también sabe destruir juego del rival siendo el pepinero que más duelos y entradas se lleva. Por tanto, se confirma que Dani Rodríguez no entiende de adaptación y sí sabe cuando su equipo lo necesita. El Leganés le fichó para darle un plus al ataque y no ha tardado en responder a las necesidades de los pepineros.

La llegada de Dani Rodríguez le da una alternativa más a Igor Oca

Precisamente en la previa del último partido del Leganés ante el Eibar y en el que Dani Rodríguez puso varios balones que pudieron suponer el empate, el técnico Igor Oca fue cuestionado sobre la importancia en la llegada del gallego para las jugadas a balón parado.

Igor Oca no escondió que Dani Rodríguez aporta un plus en este tipo de situaciones: "Queremos exprimirla un poco más, pero estoy contigo en que estamos mejorando. Al final tendemos a lo básico y a lo simple y cuando tienes jugadores que ejecutan muy bien, como es el caso, hemos crecido en eso porque también Dani Rodríguez se ha incorporado y se han generado situaciones de gol a través de sus ejecuciones".

Remarcó además Igor Oca que trabajan a conciencia en los entrenamientos las acciones a balón parado: "Es algo en lo que nos apoyamos, que tiene bastante presencia en el entrenamiento y queremos seguir optimizándolo. La incidencia de los goles en la competición va más allá del 35 % en acciones a balón parado, por lo tanto es algo vital".