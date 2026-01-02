Las claves del mercado de fichajes del Real Zaragoza

Rubén Sellés apostó este viernes por las llegadas de jugadores a mediados o al final del mercado invernal de traspasos: "Estamos con el cupo casi lleno y necesitamos, en el caso de que se produzca alguna salida, ir equilibrando la plantilla", declaró

El Real Zaragoza de Rubén Sellés es una de los equipos que más expectativas pueden generar en esta segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. De la mano de Rubén Sellés, el Real Zaragoza ha dejado el farolillo rojo de Segunda división y si se tiene en cuenta la clasificación desde que el valenciano llegó al Ibercaja Estadio, estarían fuera de los puestos de descenso en una hipotética tabla virtual.

El mercado de fichajes por el que apuesta Rubén Sellés en el Real Zaragoza

A pesar de estas buenas sensaciones que ha dejado el Real Zaragoza con la llegada de Rubén Sellés, el técnico valenciano sabe que sería conveniente realizar incorporaciones en el mercado de fichajes de invierno aunque el entrenador apuesta porque este lleguen con el mercado ya avanzado.

Rubén Sellés así lo declaró este viernes en la rueda de prensa previa al duelo ante Las Palmas de este próximo domingo: "La dirección deportiva, liderada por Txema Indias, ha estado trabajando durante estos meses para tener las mejores opciones disponibles. Todavía no ha cristalizado alguna de las situaciones que podíamos haber tenido. Es un mercado que para el Real Zaragoza probablemente va a ir más hacia mediados o finales de mes".

El técnico del Real Zaragoza también dejó claro que para que haya llegadas, tendrá que haber salida para que la plantilla se vaya equilibrando: "Estamos con el cupo casi lleno y necesitamos, en el caso de que se produzca alguna salida, ir equilibrando la plantilla".

El valenciano también quiso dejar claro que está contento con la plantilla que tiene y que en caso de que haya fichajes, estos tendrán que ser de un nivel muy concreto: "También hemos dicho siempre que tenemos una plantilla que está trabajando bien. Tenemos jugadores comprometidos y a día de hoy, sabiendo que no se va a producir ninguna incorporación inmediata, seguimos trabajando y creo que estos jugadores han dado muestra de que pueden competir contra cualquiera. Vamos a tomar las decisiones cuando tengamos que tomarlas, pero si alguien viene a sumar, tiene que ser un perfil muy exacto y alguien que sepamos que nos va a dar ese nivel extra".

Por último y en relación a los fichajes, Rubén Sellés apostó por no hacer locuras y si buscar un jugador que sume detalles de cara la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion: "Lo que está claro es que no vamos a hacer ninguna locura ni intentar cambiar demasiados jugadores porque yo estoy contento con la plantilla que tenemos. Sería sumar ese detalle diferencial para la segunda parte del campeonato".

Rubén Sellés no quiere demasiados fichajes

Rubén Sellés tiene claro lo que quiere para el mercado de fichajes y eso está muy lejos de que lleguen más de dos o tres incorporaciones: "Yo no puedo controlar lo que se habla desde otros estamentos del club. Cuando uno hace un mercado con más de dos o tres incorporaciones significa que hay una serie de jugadores que tienen que llegar nuevos y adaptarse. La mayoría de las veces acaba no funcionando y terminas creando unas situaciones en el club no deseables. Tenemos una plantilla competitiva para lo que es la Segunda División y no es necesario volvernos locos. Si se da la posibilidad vamos a incorporar a algún jugador para hacernos mejores. No vamos a incorporar por incorporar. Estos jugadores tienen calidad y ambición y están trabajando para superar esta situación. No creo que sea necesario ir más allá del número que he dicho".