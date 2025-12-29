Rubén Sellés le da motivos al Real Zaragoza

El cuadro maño ha sumado 11 puntos en las nueve primeras jornadas con el valenciano en el banquillo. Este acumulado le permite estar fuera de los puestos de descenso en una hipotética clasificación virtual

Rubén Sellés llegó al Real Zaragoza el pasado mes de octubre cuando los maños se hundían en la clasificación de LaLiga Hypermotion y después de haberle salida mal el fichaje de Gabi Fernández. Parecía que con el ex jugador del Atlético de Madrid y del propio Real Zaragoza, al Ibercaja Estadio le valdría para lograr la permanencia e incluso soñar con pelear por entrar en los puestos de ascenso a Primera.

El nuevo Real Zaragoza de Rubén Sellés

Rubén Sellés aterrizó en el Real Zaragoza sin experiencia en el fútbol español pero con un currículum que invitaba al optimismo en Inglaterra. Su falta de experiencia, como suele ocurrir en estos casos, prevaleció para la afición del Real Zaragoza. Este pesimismo se acrecentó con los primeros resultados, tres derrotas en Liga y un triunfo en Copa del Rey ante el Mutilvera.

Pero lo que nadie contaba era con que el Real Zaragoza, de la mano de Rubén Sellés, sumase tres triunfos consecutivos en LaLiga Hypermotion que llevaran acarreado el cambio de mentalidad derrotista en el equipo maño. Después de esos tres triunfos consecutivos, el Real Zaragoza cayó en Copa del Rey ante el Burgos, empató ante el Málaga en La Rosaleda, perdió ante el Cádiz como local y volvió a empatar contra el Burgos.

La realidad paralela frente a la válida del Real Zaragoza

El Real Zaragoza terminará el año en posiciones de descenso a Primera RFEF pero a nivel clasificatorios se pueden ver ciertos indicios de mejora en el conjunto maño. El Real Zaragoza dejó el farolillo rojo en la última jornada disputada en este 2025 al que le queda muy poco para terminarse y lo hizo dejando al Mirandés en dicha posición.

Además de esta clasificación real, las esperanzas crecen aún más en el Real Zaragoza si se elabora una hipotética clasificación desde que llegó Rubén Sellés. El Real Zaragoza habría sumado 11 puntos de los últimos 27 en juego y estaría en la posición número 14, igualado con el Granada, a cuatro de los puestos de play off y dejando el descenso a dos que marcaría el Eibar.

Aún hay mucho camino por recorrer en el Real Zaragoza de la mano de Rubén Sellés pero el cambio de tendencia es real y se puede observar en la anteriormente mencionada clasificación virtual desde la llegada del valenciano.

El final de la primera vuelta del Real Zaragoza

El Real Zaragoza deberá confirmar esas buenas sensaciones que está dejando, desde la llegada de Rubén Sellés en las dos últimas jornadas de la primera vuelta, como paso previo a poder aspirar a salir de los puestos descenso. Los maños se medirán en el primer partido de 2026 a Las Palmas en el Ibercaja Estadio y el 10 de enero al Racing de Santander en El Sardinero.

Dos rivales que están en puestos de ascenso directo y que pueden ser una buena piedra de toque para ver a qué puede aspirar el Real Zaragoza en la segunda vuelta. En caso de vencer en ambos partidos, podrían terminar la primera vuelta los de Rubén Sellés fuera de los puestos de descenso