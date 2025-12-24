El aterrador año del Real Zaragoza: de Miguel Ángel Ramírez a Rubén Sellés y pasando por Gabi Fernández

El cuadro maño cerró el 2025 con un empate ante el Burgos y con la esperanza de que 2026 traiga mejores resultados de la mano de Rubén Sellés. Anteriormente pasaron por el banquillo, Miguel Ángel Ramírez y Gabi Fernández

El año 2025 no se le olvidará fácilmente a los aficionados al Real Zaragoza. En La Romareda terminaban el 2024 con la llegada de Miguel Ángel Ramírez en sustitución de un agotado Víctor Fernández que presentó su dimisión en rueda de prensa y tras hablar con el club, terminó saliendo ante la falta de resultados.

Con Miguel Ángel Ramírez el Real Zaragoza trataba de volver a la senda de la victoria, dejar de sufrir y si la suerte acompañaba, pelear por un ansiado ascenso a Primera. Tan solo pudo estar Miguel Ángel Ramírez en el Real Zaragoza un total de 10 partidos, dejando a un equipo que seguía sin responder y asomándose al descenso a Primera RFEF.

La llegada sanadora de Gabi Fernández

En su lugar llegó Gabi Fernández, un entrenador con pasado como jugador en el Real Zaragoza y que trajo un soplo de aire fresco que supuso, no sin sufrimiento, la permanencia un año más en LaLiga Hypermotion. En su segunda temporada, la que en teoría debería ser la primera completa al frente del equipo, la ilusión era palpable y en varias ruedas de prensa se habló de que el Real Zaragoza tenía que aspirar al ascenso a Primera. Si bien es cierto, el propio Gabi Fernández siempre optó por la prudencia y por alcanzar primero los 50 puntos.

Finalmente Gabi Fernández terminó despedido tras el final de la jornada 9 cuando los maños cayeron por 4-2 ante el Almería y con unos números que le llevaron a sumar seis puntos de 27 posibles en Liga. El ciclo de Gabi Fernández había terminado tras apenas 20 partidos en los que el equipo, a pesar de una leve mejora, nunca terminó de dar esa sensación de fiabilidad y regularidad.

Las dudas y el posterior giro con Rubén Sellés

Tocaba buscar un nuevo entrenador en el Real Zaragoza y cuando empezaban a salir nombres conocidos de técnicos, llegó el menos esperado: Rubén Sellés. El técnico valenciano aterrizaba, en el Ibercaja Estadio, con un equipo hundido en la clasificación de Segunda y que parecía que podría protagonizar uno de los descensos más escandalosos del fútbol de plata.

Le costó a Rubén Sellés hasta tres partidos de Liga encontrar la primera victoria pero tras ese 1-0 ante el Huesca, llegaron dos más que hicieron cambiar el ánimo de la afición del Zaragoza. Eso sí, el Zaragoza terminará el año en puestos de descenso aunque ya sin ocupar el farolillo rojo que le ha dejado al Mirandés. El Real Zaragoza tiene otra cara ahora mismo y la sufrida afición maña tiene todas sus esperanzas puestas en Rubén Sellés que a pesar de llegar sin tener experiencia en España, está demostrando que no va de farol.

La clasificación de 2025 del Real Zaragoza

El Real Zaragoza terminará el año 2025, en una hipotética clasificación de año natural, por debajo de dos equipos que ahora mismo están en primera como Elche y Levante, lo que da una buena medida del mal curso que están teniendo los maños a pesar de las buenas sensaciones que están dejando de la mano de Rubén Sellés, En esa hipotética clasificación sumaría 39 puntos en 40 jornadas, con 41 goles a favor y 67 en contra. Este registro de goles encajados es el peor de todos los equipos que han jugado en el año natural de 2025 en Segunda división.