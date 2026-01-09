Rubén Sellés alerta sobre el mercado de fichajes del Real Zaragoza: "Ya avisé"

El técnico del cuadro de LaLiga Hypermotion recordó sus palabras tras el choque ante el Burgos y dejó claro que no habrá movimientos en el primer tramo del mercado invernal

El mercado de fichajes de invierno no es igual para todos los equipos de LaLiga Hypermotion. Hay varios factores que colocan en un punto u otro a los equipos de Segunda división. Uno de esos factores es el límite salarial tal y como comentó este pasado viernes Rubén Sellés en la previa del duelo de este próximo fin de semana ante el Racing de Santander. El técnico del Real Zaragoza se reafirmó en las palabras que tuvo en el post partido ante el Burgos.

El complicado mercado de fichajes del Real Zaragoza

Rubén Sellés en primer lugar apostó por informar y no generar incertidumbre en torno al Real Zaragoza, al tiempo que repitió que no habría nada en la primera parte del mercado de fichajes de los maños por la situación del club: "Mi obligación nunca es generar incertidumbre, sino informar. Después del partido con el Burgos ya avisé de que no iba a haber nada en la primera parte del mercado por la situación del club".

Seguidamente, el técnico del Real Zaragoza explicó que esto es a consecuencia de un déficit con el límite salarial: "Teníamos un déficit en el límite salarial, que acaba de ser subsanado, y tenemos un límite de fichas libres. Se están dando pasos para que esto sea subsanado en la segunda parte del mes de enero".

Las salidas en el Real Zaragoza

El técnico del Real Zaragoza tampoco se anduvo por las ramas a la hora de explicar que en cuestión de salidas tampoco tienen pensado regalar a ningún jugador: "El mercado tiene unos tiempos y no vamos a regalar a nuestros jugadores. Las ofertas son muy a la baja y no vamos a pagar el cien por cien para rescindir una cesión". De esta forma se confirma que los maños quieren aprovechar todos los recursos que tienen en su plantilla para tratar de revertir la situación clasificatoria que tienen.

Precisamente sobre esa situación que les deja a seis puntos de la permanencia habló Rubén Sellés: Me centro en el partido del sábado para competir y ganar. Mi temporalidad llega hasta allí. No miro más allá. Pero claro que somos conscientes de la situación. Sabemos que esta industria se basa en el resultado. Y nosotros tenemos que revertir esta situación. El desafío ahora es volver a dar un paso adelante".

Un complicado Racing de Santander en El Sardinero

Por último y ante la visita al Sardinero para medirse a todo un Racing de Santander que es el líder de Segunda aunque acumula una racha de tres partidos sin ganar, Rubén Sellés dejó claro que tienen un plan de partido ante un rival peligroso: "Tenemos que mejorar en las situaciones de área: defender mejor y finalizar mejor. Estamos dando pasos adelante en el balón parado y ahora hay que ser agresivos en las dos áreas".

Algunos datos sobre los partidos entre Racing de Santander y Real Zaragoza

En los últimos seis partidos entre Real Zaragoza y Racing de Santander la tónica general ha sido que no existan empates a excepción del que hubo en la 2022/23 con el 1-1 en La Romareda.

Más allá de esos, los cinco encuentros restantes se han solventado con tres triunfos del Racing de Santander, dos de ellos la pasada temporada y otros dos del Real Zaragoza. El pasado curso en La Romareda se vivió un intenso partido en el mes de octubre que terminó con triunfo de los de José Alberto por 2-3.