Vuelven las dudas al Real Zaragoza de Rubén Sellés

El cuadro maño cuenta su última victoria el pasado 30 de noviembre. Desde entonces, dos derrotas y dos empates a pesar de la mejora en el rendimiento del equipo de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza y todos sus aficionados a buen seguro que este pasado 5 de enero, en víspera del Día de Reyes, pidieron que su equipo tenga un 2026 que no se parezca en casi nada al 2025 que trajo un coqueteo demasiado peligroso con el descenso a Primera RFEF y hasta tres entrenadores en el banquillo de los aragoneses. Desde Miguel Ángel Ramírez hasta Rubén Sellés y pasando por, Gabi Fernández.

El técnico valenciano llegó desde Inglaterra y su comienzo en el Real Zaragoza no fue sencillo ya que sin contar el triunfo en Copa del Rey ante el Mutilvera, los maños no sumaron su primera victoria en Liga hasta su cuarto partido. Fue ante el Huesca y ahí se inició una racha de tres partidos en la que el Real Zaragoza sumó un interesante y sorprendente nueve de nueve.

La última victoria del Real Zaragoza fue el 30 de noviembre por lo que la afición maña no ha podido disfrutar de una victoria ni en el último mes del 2025, ni en los primeros compases de 2026. Cinco encuentros con uno de Copa del Rey ante el Burgos incluido, que han vuelto a generar las dudas de antaño cuando recién llegó Rubén Sellés.

El Real Zaragoza vuelve a estancarse con el año nuevo

El Real Zaragoza ha sumado dos empates y dos derrotas en Liga (tres contando la de Copa del Rey) en sus últimos cinco encuentros oficiales. Los maños no están ni mucho menos desahuciados en la pelea por la permanencia en LaLiga Hypermotion pero la distancia ya es de seis puntos, los que separan los 17 del cuadro de Rubén Sellés con los 23 del Huesca de Jon Pérez Bolo.

Aunque sirva de poco porque el resultado al final de temporada es el mismo, el Real Zaragoza al menos no es el último clasificado, algo que siempre duele ver y que a veces pesa demasiado en la cabeza de los futbolistas.

El mes de enero del Real Zaragoza

El Real Zaragoza tiene un mes de enero por delante ciertamente complicado. Los maños visitarán el próximo fin de semana a un Racing de Santander que tras una mala racha de resultados, tratará de cambiar su dinámica de forma radical ante su público en El Sardinero.

En la primera jornada de la segunda vuelta, el Real Zaragoza recibe al Sanse, rival directo por la permanencia en Segunda y que no suele estar demasiado inspirado lejos de Anoeta. El Zaragoza cerrará el primer mes de este 2026 recibiendo otra vez en casa al Castellón, uno de los equipos de moda desde que tomó las riendas Pablo Hernández.

El nivel en el Ibercaja Estadio del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha perdido sus dos últimos partidos en casa ante Las Palmas y Cádiz. Sobre esta cuestión fue preguntado el pasado fin de semana Rubén Sellés, que trató de desgranar como se habían producido los diferentes resultados: "No creo que sean partidos similares. Frente al Cádiz nos condiciona mucho la lesión de Aguirregabiria y con 0-2 el equipo saca algo y comenzamos a ir, pero hoy ha sido diferente. Aunque no ha sido nuestro mejor tiempo, hemos aguantado. Cada partido y rival es diferente. No es una situación que me preocupe en demasía, pero creo que tenemos más juego que ofrecer y podemos ser más consistentes".

Tampoco quiso hablar Rubén Sellés sobre el mercado de fichajes y prefirió centrarse en sacar rendimiento a la plantilla que tiene: "Hoy no es el día de hablar del mercado. Con los actores que teníamos hemos sido capaces de competir y llevarnos el partido. Estamos hablando de diferencias mínimas. Y hablamos de una situación en la que dentro de este mercado somos un equipo que tiene un cupo de fichas casi completo y que está al límite salarial. La gente tiene que saber esa realidad del Real Zaragoza también. Los que estamos somos los que tenemos que sacarlo por el momento. No hay ninguna incorporación cerca y todo lo que sea buscar excusas no va a ir nunca con nosotros. Nuestra tarea es levantarnos mañana y preparar un partido para ser nuestra mejor versión e ir a ganar a Santander".