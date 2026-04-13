Óscar Freire da la cara tras ser detenido y condenado

El titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer a menos de 200 metros durante seis meses. Y el exciclista ha pedido que respeten su "presunción de inocencia"

El exciclista español Óscar Freire, triple campeón del mundo de ruta, ha sido condenado a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja en un juicio rápido que se celebró este lunes y acabó en acuerdo.

Además, el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer a menos de 200 metros durante seis meses.

El exciclista reconoció los hechos y admitió la pena solicitada por la fiscalía, a la que se adhirió la acusación particular que ejerce su expareja, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según la sentencia del magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer de Torrelavega, a la salida de misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su mujer con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral".

La sentencia del Tribunal de Instancia de Torrelavega ya es firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes. El triple campeón del mundo fue detenido el domingo, tras ser denunciado por su expareja, de la que se está divorciando.

En febrero del año pasado, la mujer de Óscar Freire denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil, a la que dijo que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa. El mismo día que se conoció la denuncia de la desaparición de Freire, fuentes familiares del deportista aclararon que el tres veces campeón del mundo en ruta estaba bien y localizado.

Freire y Laura Cobo emiten un comunicado conjunto

Horas después de saltar a la luz semejante noticia, tanto el propio Freire como su exesposa, Laura Cobo, han dado la cara con un comunicado conjunto: "Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público. Parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente".

En el mismo también se recuerda "la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada, que afecta no solo a adultos, si no también a los menores de edad de nuestro entorno familiar", así como agradecen "la atención, la prudencia y la comprensión de los medios de comunicación y de la opinión pública en estos momentos".