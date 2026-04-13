El excampeón del mundo español Óscar Freire, detenido

El exciclista ha sido denunciado por su esposa por presuntos malos tratos en el ámbito familiar

El tres veces campeón del mundo de ciclismo y uno de los principales referentes de este deporte en los últimos años, Óscar Freire, ha sido detenido este domingo en Torrelavega (Cantabria) después de que su esposa lo denunciara por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, en una acusación que recoge "amenazas, agresiones, vejaciones y un acoso continuo”.

La esposa del exciclista cántabro acudió el domingo, sobre las 14.00 horas, según apunta EP, al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para presentar la denuncia. Según consta en ella, la esposa aclaró que ya no convive con Freire desde noviembre de 2025 y que todos los "malos tratos" vienen derivados del proceso de ruptura, que ha llevado a tensar la situación en los últimos meses.

La denunciante acusa a Freire de "controlador", una actitud que, según ésta ha mantenido durante "durante toda la relación". En este sentido, apunta que el exciclista quería saber siempre donde esta y lo que hacía, aparte de ser "muy celoso y posesivo". Hasta tal punto llega el 'acoso' que durante la recepción de la denuncia, él la llamo trece veces, según se recoge en el atestado.

La convivencia con Freire, a peor desde 2023

Esta situación fue deteriorando la convivencia y, según la denuncia, todo fue a peor a partir de 2023. La esposa asegura que a partir de ahí el control fue más férreo y le ha llegado a colocar micrófonos en el coche, en casa y localizadores GPS en el vehículo. Aparte de haber duplicado su WhattsApp para conocer con quien se comunicaba.

Desde ese 2023, las discusiones han sido continuas -siempre desde la versión de la esposa-, algunas de ellas habrían sido muy violentas y en presencia de alguno de los tres hijos que tienen en común.

Entre otros actos violentos, señala en la denuncia uno ocurrido en 2025, en la que el exciclista le estrelló y rompió el teléfono móvil cuando, en una discusión, ella trató de llamar al hermano del propio Freire. O cuando el excampeón del mundo destrozó en mobiliario en otra discusión, en su casa de Mijares (Santillana del Mar). También denuncia que, en una de estas discusiones, la agredió físicamente, agarrándola de los dos brazos y empujándola contra la puerta.

La esposa denuncia que tenía relaciones ajenas al matrimonio

Según la denuncia, Óscar Freire, a raíz de sus diferencias, habría llevado una vida paralela durante os dos últimos años y habría mantenido relaciones con otras mujeres

La última discusión tuvo lugar este mismo domingo, delante de mucha gente, ya que se produjo en la iglesia de Puente San Miguel. Tras esto, su esposa puso la denuncia que llevó a la detención.

Tras ésta, este mismo lunes se ha celebrado un juicio rápido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, plaza número 5. La sentencia dictaminará las medidas inmediatas habituales en estos casos.