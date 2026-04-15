Las Guerreras evitan a Alemania y tres anfitrionas en el Europeo 2026

La selección española femenina de balonmano ha quedado encuadrada en el bombo 2 y mañana conocerá a sus rivales en el Europeo 2026 que se celebra en diciembre

La selección española femenina de balonmano ya sabe que le esperará un grupo complicado en el próximo Europeo 2026 tras quedar encuadrada en el segundo bombo antes del sorteo que tendrá lugar este jueves, a las 18:00 horas, en la ciudad polaca de Katowice.

El Europeo 2026 se celebra entre el 3 y el 20 de diciembre en las sedes de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía. Allí, las Guerreras ya saben que tendrán que cruzarse ante alguno de estos rivales: Noruega, Dinamarca, Hungría, Francia, Suecia y Países Bajos.

Tal es la calidad de los contendientes que en el bombo 2, donde está encuadrada España, se encuentra la actual subcampeona del mundo, una Alemania que fue el verdugo de las guerreras en dicho Mundial celebrado a finales del pasado año y que, en este caso, evitarán. También está en el este bombo la selección de Montenegro, que ha sido una de las habituales cabezas de serie en los últimos sorteos.

Rivales de entidad en los bombos 3 y 4 del sorteo

El equipo español tampoco se enfrentará a tres de los anfitriones, Polonia, Rumanía y Chequia, lo cual siempre es una buena noticia. El problema es que en los bombos 3 y 4 hay rivales de mucha entidad que podrían definir unos grupos muy complicados, dado que sólo las dos primeras selecciones de cada grupo pasan a la siguiente ronda.

En el bombo 3 hay rivales del nivel de Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Austria o las Islas Feroe, una de las sensaciones del último torneo, aparte de Turquía, que también es anfitriona. Y, en el cuatro, Croacia, Serbia o Islandia pueden complicar a cualquiera.

Aunque este Europeo 2026 se disputa por primera vez en cinco países, Rumanía, que alberga dos grupos de la primera fase y uno de la segunda, y Polonia, que acogerá la fase final en la ciudad de Katowice, serán el epicentro del torneo.

España llega después de haber hecho un pleno de victorias en la fase de clasificación, donde quedó emparejada con Austria y Grecia, también clasificadas, aparte de Israel, que no ha accedido. Y en este Europeo estrenará seleccionador, ya que Ambros Martín dejó su puesto a Joaquín Rocamora tras el último Campeonato del Mundo.

Composición de los bombos del sorteo del Europeo 2026 de balonmano femenino

- Bombo 1: Noruega, Dinamarca, Hungría, Francia, Suecia y Países Bajos.

- Bombo 2: Alemania, Montenegro, Polonia, Rumanía, España y Chequia.

- Bombo 3: Turquía, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Austria e Islas Feroe.

- Bombo 4: Croacia, Serbia, Islandia, Macedonia del Norte, Ucrania y Grecia.

Sedes de la primera fase y equipos asignados antes del sorteo del Europeo 2026

- Grupo A (Oradea/ROU): Hungría

- Grupo B (Cluj-Napoca/ROU): Rumanía

- Grupo C (Antalya/TUR): Turquía

- Grupo D (Brno/CZE): Chequia

- Grupo E (Katowice/POL): Polonia

- Grupo F (Bratislava/SVK): Eslovaquia