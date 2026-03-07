La Guerreras sellan su clasificación para el Europeo

Un tremendo parcial de 13-1 en la segunda mitad dejó el choque contra Austria (34-24) visto para sentencia

No por esperado es menos destacable lo que están logrando las Guerreras. La selección española femenina de balonmano ha cerrado clasificación para el próximo Campeonato de Europa tras imponerse por 34-24 a la selección de Austria en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6, el cual se ha disputado en el pabellón Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo.

Ya bajo la dirección de Joaquín Rocamora, España certifica su presencia en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre, consolidándose al frente del grupo tras superar por segunda vez en apenas tres días al combinado centroeuropeo, al que ganó el pasado miércoles a domicilio por 24-29 en Viena. La realidad es que el equipo español volvió a mostrar una imagen sólida, especialmente en una segunda mitad en la que terminó por decantar un encuentro que durante algunos minutos estuvo igualado.

Lejos de saltar a jugar dubitativas, las austriacas supieron aprovechar en el primer tiempo algunos desajustes defensivos del conjunto español para mantenerse cerca en el marcador. Así, tras los primeros treinta minutos el electrónico reflejaba un 15-12 para las hispanas.

Las Guerreras avasallan en la segunda parte

Todo cambió de cara a la reanudación tras el paso por vestuarios. Las Guerreras dieron un paso al frente con una defensa mucho más intensa y mayor velocidad en la circulación del balón, lo cual las llevó a abrir brecha después de anotar trece goles en quince minutos por uno solo de su contrincante.

Las españolas supieron aprovechar la desesperación austriaca para castigar al adversario al contragolpe y ampliar todavía más su ventaja. Danila So Delgado, una de las jugadoras más inspiradas del encuentro, permitió al conjunto español alcanzar los últimos minutos con una cómoda renta que resultó definitiva y que metió a las Guerreras en el Europeo.

- Ficha técnica:

34 - España: Aalla y Morales; Eli Cesáreo (2), Jennifer Gutiérrez (4), Paula Arcos (6), Alicia Fernández (2), Danila So Delgado (7), Kaba Gassama (4), Lyndie Tchaptchet (2), Lisa Oppedal (2), Esther Somaza (3) y María Prieto (2).

24- Austria: Ivancok y Sander; Ivancok-Soltic (6, 3p), Reichert (3), Schlegel (3), Egger (3), Marksteiner, Ana Pandza (1), Stankovic (2), Kovacs (1), Sabatnig (1) y Katarina Pandza (4).

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-2, 5-5, 10-5, 13-9, 15-12 (Descanso); 19-15, 24-15, 28-16, 29-18, 32-20, 34-24 (Final).

Árbitros: Nygard y Primdahl (Dinamarca). Excluyeron dos minutos a Eli Cesáreo y Paula Arcos por España; y a Reichert y Marksteiner por Austria.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa femenino de balonmano 2026, disputado en el pabellón Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo ante unos 3.000 espectadores.