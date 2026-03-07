Escocia firma el sorpresón de la jornada y pone patas arriba el Seis Naciones

La cuarta jornada del Seis Naciones de 2026 ha terminado por todo lo alto. Primero, y en el partidazo de la jornada, Escocia firmó una actuación sublime para derrotar a Francia por 50-40; y en segundo lugar, Italia ha disfrutado de lo lindo al derrotar por primera vez en su historia a Inglaterra por 23-18. ¿Consecuencias? Llegamos a la última fecha con tres selecciones pudiendo ser campeón, mientras que la 'Cuchara de Madera' aún podría ser para el XV de la Rosa.

Empezando por Murrayfield, donde hubo un lleno absoluto, Escocia sorprendió y tumbó al gigante francés para dejarle sin el Grand Slam y meterse de lleno en la pelea por el título, ya que alcanza las tres victorias para igualar en puntos a Francia e Irlanda en la tabla clasificatoria.

Sin duda noo era un choque cualquiera en Edimburgo; Escocia ha ganado cuatro de sus últimos diez encuentros ante Francia y buscaba recuperar el Trofeo Auld Alliance, galardón que se juegan Francia y Escocia, después de que los galos se lo llevasen a su vitrina el año pasado en un encuentro que acabó 35-16.

Con el mencionado objetivo, y sin mostrar duda alguna ante la vigente campeona, los escoceses comenzaron con un ensayo de Dancy Graham para marcar la dinámica de un choque repleto de puntos y en el que los ataques impusieron su ley. Así, se llegó al descanso con un apretado 19-14 a favor de los escoceses, si bien el XV del Gallo no paraba de generar peligro cuando contaban con la posesión.

Escocia rompe el partido

Tras el paso por vestuarios, la selección caledonia volvió al campo pisando el acelerador en ataque para firmar un parcial de 28-3 hasta el ecuador de la segunda mitad, el cual dejó el marcador en un aplastante 47-17 que sin embargo no hundió a los galos, sino que les hizo levantarse al grito 'de perdidos, al río' para al menos maquillar el resultado.

El partido, tal y como señalábamos, concluiría con un 50-40 que deja a Escocia empatada a puntos en el primer puesto además de recuperar el Trofeo Auld Alliance; eso sí, Francia llega a la última jornada en París dependiendo de sí misma para volver a levantar el Seis Naciones ante Inglaterra.

Italia y el partido de sus vidas

En cuanto a Italia, esta batió por primera vez en su historia al XV de la Rosa, único rival del panorama internacional al que nunca había ganado junto a Nueva Zelanda, y deja muy tocado a Steven Borthwick, el seleccionador inglés, que cosecha su tercera derrota consecutiva.

Después de 32 triunfos ingleses en otros tantos partidos desde su primer enfrentamiento, la Italia del entrenador argentino Gonzalo Quesada mostró sus progresos con una victoria justa e incontestable que debe al talento de su primer centro, Tommaso Menoncello, autor de un ensayo en el primer tiempo y asistente en la marca decisiva.