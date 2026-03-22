Los Hispanos elevan su autoestima

España y Francia empatan a 25 en un partido 'muy poco amistoso', en el que los Hispanos siempre llevaron la iniciativa, pero no pudieron hacerse con el triunfo

Las selecciones de España y Francia de balonmano han ofrecido un gran espectáculo en Ciudad Real en un partido que ha sido de todo menos amistoso entre dos de los mejores conjuntos de Europa. No hubo venganza de los Hispanos tras la derrota del jueves, ya que el partido acabó 25-25, pero el equipo español demostró que tiene juventud y futuro para volver a pelear por todo en los próximos campeonatos.

Los de Jordi Ribera estuvieron por delante en todo momento, con ventajas de entre uno y tres goles, pero no lograron consolidar una diferencia mayor y Francia, con todas sus estrellas (Mem, Fabregas, Briet...) en pista en el último cuarto de partido logró equilibrar el marcador y hasta mandar en algún instante de ese tramo final.

España elevó el tono en ese emocionante final y tuvo el último balón para ganar el partido, pero el lanzamiento de Jan Gurri lo sacó Romain Matthias con una buena parada.

El partido sirvió para que Marcos Fis regresara al lugar donde se formó o para que fuera homenajeado Talant Dujshebaev, el entrenador que llevó al BM Ciudad Real a ser tricampeón de Europa.

España tenía claro desde el principio que esta vez la que jugaba en casa era ella y tomó la iniciativa desde el principio, con Tarrafeta, Gurri y Garciandía liderando al equipo en ataque. Francia, con muchos cambios y Dujshebaev haciendo pruebas, se conformaba con ir a remolque y no distanciarse demasiado, para apretar al final del primer tiempo. Eso le permitió equilibrar el marcador antes de que Gurri, con un lanzamiento en el último segundo, diera una mínima ventaja a los hispanos (14-13).

La película se repitió en la segunda mitad, en la que tuvieron más protagonismo jóvenes como Marcos Fis o Víctor Romero. España mantenía una cómoda ventaja de tres goles que si bien no aumentaba, tampoco se reducía por debajo de dos.

Dujshebaev eleva el tono y España responde

Sin embargo, Dujshebaev sacó todo su arsenal en los quince últimos minutos y eso, más una parcialidad arbitral que hizo jugar a España en inferioridad más tiempo del que habría merecido, permitió al conjunto galo firmar un parcial de 0-4 que le dio la vuelta al marcador con menos de diez minutos de juego.

La intensidad de ambos equipos hacía parecer que se trataba de un partido oficial y ahí España estuvo al nivel, hasta el punto de recuperar la ventaja a poco del final. Fábregas empató para Francia ya dentro del último minuto y los Hispanos tuvieron esa última posesión que malogró Gurri.

El internacional español Ian Tarrafeta, que no jugó los últimos minutos tras lesionarse y que fue el máximo anotador con seis goles, fue elegido MVP del partido. La organización también hizo un reconocimiento especial a los dos seleccionadores, Jordi Ribera y Talant Dujshebaev.

Ficha Técnica del España 25-25 Francia

España (14+11): Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey Hernández; Antonio Serradilla, Jan Gurri (4), Ian Tarrafeta (6), Kauldi Odriozola, Petar Cikusa (1), Imanol Garciandia (2), Abel Serdio (3), Marcos Fis (2), Antonio Bazán, Víctor Romero (2), Mario Nevado, Pablo Guijarro, Antonio Martínez (1), Ian Barrufet (4), Ismael El Korchi.

Francia (13+12): Romain Mathias y Charles Bolzinger en portería; Lenne (1), Richert (1), Remili, Bos, Prandi, Richardson (5), Mem (1), Tournat (2), Kieffer, Desblancs (3), Fabregas (1), Paschal (4), Kounkoud, Nahi (3), Monar (1), Konan, Zaepfel, Briet (3)

Marcador parical cada cinco minutos: 2-1, 7-5, 8-6, 11-9, 13-10 y 14-13 (descanso), 16-14, 18-17, 21-18, 22-23, 23-24 y 25-25.