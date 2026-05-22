Favor sin premio hace 16 años que ahora espera de vuelta el Levante, entonces de Luis García Plaza

En la última jornada de la 09/10, con el ascenso bajo el brazo, los granotas se dejaron ir en el Benito Villamarín para el 4-0 de los verdiblancos, que se quedaron de todas formas sin volver a Primera al no fallar el Hércules en Irún; ahora, a los valencianos les vale un empate para salvarse

La afición azulgrana se ha volcado con su equipo en la despedida de Valencia y lo acompañará en masa en Sevilla.@LevanteUD

El Levante UD no lo tiene complicado para salvar la categoría. Le bastaría con empatar este sábado 22 de mayo a partir de las 21:00 horas con un Real Betis que no se juega nada, porque ya amarró con dos jornadas de antelación la quinta plaza y la Champions League de forma matemática. Incluso, una derrota no le condenaría del todo, pues sería necesaria una carambola (puntúa el CA Osasuna en el campo del Getafe CF, el Girona FC le gana al Elche CF y el RCD Mallorca no gana al Real Oviedo) que propiciara un empate a 42 puntos con los franjiverdes, que se llevan el duelo directo.

Más de 1.000 levantinistas acompañarán a su equipo, con colaboración de muchos béticos

La Delegación de Peñas del Levante UD ha hecho un llamamiento para que todos los seguidores que se desplacen este sábado a Sevilla se reúnan durante el día en la Alameda de Hércules de la capital hispalense y desde allí marchen juntos desde las 19:00 horas a La Cartuja. Se espera que sean más de mil los seguidores granotas, pues el club ha recibido un total de 1.691 peticiones para las 720 entradas de que dispone para sus aficionados en la zona visitante del estadio. El club ha completado un tren de ida y vuelta (363 plazas) el mismo día del partido por un precio de 210 euros (entrada de 30 euros incluida) y seis autocares por 75 euros la plaza.

Además, durante la semana se ha movilizado la afición del Real Betis para que todos aquellos aficionados verdiblancos que no puedan o no quieran asistir al encuentro en La Cartuja pongan sus carnets a disposición de los hinchas levantinistas y no los cedan al club para su reventa. Cientos de seguidores compartían su disponibilidad a este trato en las redes sociales, beneficiándose otros tantos hinchas foráneos que se habían quedado sin sitio tanto del acceso como de las diferentes promociones, pues sus homólogos heliopolitanos se ofrecían hasta a personarse en busca de tickets con descuento.

En 2010, el Levante no presentó oposición en el Villamarín, aunque no bastó para subir juntos

En el recuerdo, un momento similar pero al contrario hace 16 años. En concreto, el 19 de junio de 2010, cuando el Levante UD llegaba al Benito Villamarín ya ascendido de forma directa, junto a la Real Sociedad, desde la penúltima jornada merced al tropiezo (1-1) en el Helmántico del Real Betis, con autogol de Fernando Vega y empate que supo a poco de David Odonkor ante casi 10.000 aficionados verdiblancos.

Los de Víctor Fernández debían mejorar ante los granotas de Luis García Plaza el resultado del Hércules FC en su visita a Irún, pero, pese al 4-0 (con tantos de Juande Prados, Juan Pablo Caffa, Jonathan Pereira y el propio velocista alemán, el 0-2 de los alicantinos ante el Real Unión, un partido que luego se demostró comprado, los dejó en Segunda con un triple empate que no les valía. Entonces, subían tres directamente, sin 'play off'. Hubo que esperar un año para la penúltima 'operación retorno' a las órdenes de Pepe Mel.