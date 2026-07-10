Bordalás pide más fichajes para el Getafe mientras se decide el futuro de Uche

El técnico azulón, renovado hasta 2028, pide más refuerzos a Toni Muñoz tras las salidas de Arambarri y Luis Milla a pesar de las llegadas de Terrats y Valou, para una temporada larga con la Conference League

José Bordalás ha realizado su primera rueda de prensa tras renovar con el Getafe. El técnico alicantino compareció este viernes tras ampliar su contrato hasta 2028 y dejó claro que el mercado azulón todavía no está cerrado.

El club ya ha movido varias piezas importantes, pero las salidas de Mauro Arambarri y Luis Milla obligan a seguir ajustando una plantilla que volverá a competir en Europa. La Conference League ilusiona, pero también exige más fondo de armario, donde las llegadas de Terrats y Valou no parecen suficientes, mientras que Uche sigue siendo una incógnita.

Bordalás, Toni Muñoz y el Getafe buscan más fichajes para competir en Europa

Bordalás no escondió el punto de partida. El Getafe trabaja con ilusión, pero también con limitaciones. “Hablo todos los días con Toni Muñoz, estamos en contacto a diario, él ya tiene claro el concepto de fichajes que tenemos”, explicó el entrenador, que insistió en una idea clave: todos quieren lo mejor para el club.

El Getafe necesita completar una plantilla que afrontará LaLiga, Copa del Rey y Conference League, una carga competitiva muy distinta a la de una temporada normal. Bordalás quiere un equipo capaz de sostener su identidad, competir cada partido y no quedarse corto cuando llegue el calendario más duro.

El técnico también habló de los márgenes económicos. El Getafe, como en otros veranos, debe moverse con precisión. No puede fichar por impulso ni pagar errores caros. Por eso la planificación se está construyendo alrededor de perfiles conocidos, jugadores que ya han rendido con él y apuestas jóvenes con margen de crecimiento.

Arambarri y Luis Milla dejan dos vacíos enormes en el Coliseum

El gran problema del mercado azulón está en las salidas. Mauro Arambarri y Luis Milla no eran dos jugadores más. Eran parte del corazón competitivo del Getafe, dos centrocampistas con jerarquía, lectura y peso en el vestuario.

Bordalás fue elegante al hablar de ambos. Agradeció su compromiso, deseó suerte a Arambarri en su nueva etapa cerca de casa y explicó que Milla llevaba tiempo buscando un nuevo reto. El centrocampista ha firmado por el Como de Cesc Fàbregas, mientras el uruguayo pone fin a una etapa muy larga en el club.

La consecuencia deportiva es evidente: el Getafe pierde experiencia en una zona vital. El propio entrenador reconoció que los jugadores que llegan tienen menos recorrido en la élite, aunque confía en que puedan ocupar ese vacío con trabajo, adaptación y hambre competitiva.

Mario Martín, Zaid Romero, Boselli y Satriano ya conocen el plan de Bordalás

Antes de hablar de los fichajes pendientes, el Getafe ya ha asegurado varias piezas. El club presentó esta semana a Mario Martín, Zaid Romero, Sebastián Boselli y Martín Satriano, cuatro futbolistas que ya conocían la exigencia de Bordalás y que seguirán formando parte del proyecto azulón.

Mario Martín asume una responsabilidad especial. Tras las salidas de Arambarri y Milla, el centrocampista formado en el Real Madrid debe ganar peso en la sala de máquinas. Él mismo reconoció que esas bajas son importantes, pero se ve preparado para dar un paso adelante.

Zaid Romero y Sebastián Boselli refuerzan la parte defensiva y aportan una lectura muy de Bordalás: carácter, duelo, grupo y resistencia. Ambos vivieron con incertidumbre sus negociaciones, pero han terminado donde querían estar. Boselli, además, no ocultó su ambición europea y habló incluso de soñar con llegar lejos en la Conference.

Satriano completa ese bloque de continuidad. El delantero uruguayo buscaba estabilidad después de varias temporadas cambiando de equipo y entiende que seguir en Getafe puede ayudarle a rendir mejor. En una temporada con tres competiciones, su capacidad para fijar centrales y competir cada balón será importante.

Ramón Terrats y Jean Ives Valou completan una segunda ola azulona

El mercado del Getafe no se ha quedado solo en esas cuatro operaciones. Ramón Terrats también vuelve al Coliseum, esta vez en propiedad, después de que el Villarreal aceptara su traspaso. El centrocampista catalán ya conoce el club, ya sabe lo que pide Bordalás y dejó buen recuerdo en su etapa anterior.

El entrenador fue claro con él: “Le tenemos mucho cariño”. Terrats quería regresar y eso pesa mucho en una plantilla que necesitará convencimiento total. No llega como un experimento, sino como un futbolista que ya ha encajado en el ecosistema azulón.

Jean Ives Valou representa otro tipo de apuesta. El central marfileño llega cedido por el Villarreal, con 20 años, 1,88 metros y un perfil físico que encaja en lo que busca Bordalás para su defensa: potencia, juego aéreo y solidez. El técnico ya lo quiso en enero, pero entonces la operación no pudo cerrarse.

Christantus Uche vuelve al Getafe y Bordalás no lo descarta

El caso Christantus Uche es uno de los focos más delicados. El nigeriano regresa al Getafe después de su cesión al Crystal Palace, una operación que no terminó en compra obligatoria porque no se cumplieron las condiciones previstas.

Bordalás fue prudente, pero dejó una frase importante: “Es un jugador muy importante, y en este momento es jugador del Getafe. Se incorporará con toda la ilusión del mundo, y obviamente contamos con él”.

La realidad es que Uche puede cambiar el mercado azulón. Si se queda, ofrece físico, llegada y energía en un equipo que ha perdido músculo en el centro del campo. Si sale, podría abrir margen económico para nuevos movimientos. Por eso su situación no es menor.

La Conference obliga al Getafe a no quedarse a medias

La renovación de Bordalás hasta 2028 da estabilidad, pero también aumenta la exigencia. El técnico sabe que el regreso a Europa es una oportunidad enorme para el club, aunque antes deberá superar una eliminatoria en agosto para meterse en la fase principal de la Conference.

Ese detalle acelera el mercado. El Getafe no puede esperar eternamente. Necesita llegar con una base competitiva, con roles definidos y con suficientes piezas para no sufrir desde el primer mes de competición. Bordalás lo resumió con una idea muy suya: “Nuestro objetivo es entrenar mañana mejor que hoy durante once meses”.

El mercado azulón ya tiene mucho hecho, pero no está terminado. Mario Martín, Zaid Romero, Boselli, Satriano, Terrats y Valou forman el nuevo bloque. Uche vuelve con futuro abierto. Arambarri y Milla dejan un vacío serio. Y Bordalás, renovado y respaldado por Toni Muñoz, ya ha dejado claro el camino: más fichajes, pero siempre dentro de las posibilidades reales del Getafe.